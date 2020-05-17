رياضة | مؤسسة كأس العالم للأيتام تدعم الجيش الأبيض في 8 مستشفيات بأسوان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤسسة كأس العالم للأيتام تدعم الجيش الأبيض في 8 مستشفيات بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت شيخة آل ثانى رئيس مؤسسة ساتوك وصاحبة فكرة كأس العالم للأيتام حملة المؤسسة بتدعيم الفريق الطبي في العزل في ظل أزمة كورونا بمحافظة أسوان وتوزيع تدعيمات طبية للجيش الأبيض المصري يتمثل في أدوات التطهير والوقاية في ظل تواجدهم باستمرار وسط المواطنين الذين يعانون من فيروس كورونا ولابد من توفير سبل الوقاية لهم حفاظا عليهم حتي لا يكون هناك أي خطورة عليهم أو نقل الفيروس لأسرهم.

وفى بداية حملتها باسوان التقت شيخة آل ثانى، باللواء أشرف عطية، محافظ أسوان خلال حملة المؤسسة لتدعيم الأطباء في الحرب ضد فيروس كورونا المنتشر في مختلف دول العالم

واشادت بالجيش الأبيض المصرى وفى مقدمتهم من يعملون في أسوان لأنهم خط الدفاع الأول في الحرب ضد الفيروس القاتل والذين يضحون بأنفسهم من أجل علاج المرضى، كما تحرص على تدعيم المتضررين بمواد غذائية وأيضا طبية ومطهرات من أجل المساهمة في الصمود أمام هذا الفيروس المستجد بالإضافة إلى توعية المواطنين بالتعاون مع مؤسسات الدولة للحفاظ على أنفسهم وذويهم بالالتزام بالتعليمات التي تقرها الدولة.

كما أشادت رئيس مؤسسة ساتوك بالجهد الكبير الذى تبذله محافظة أسوان بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية في هذه الحرب العنيفة ضد الفيروس القاتل والذي هدد دول كبير في العالم ولكن بتعاون المصريين أصبحت مصر في مرتبة متقدمة لمحاربة هذا الفيروس.

وقامت شيخة آل ثاني بتدعيم 8 مستشفيات في اسوان بكميات من التدعيمات الطبية ما بين مطهرات ووجوانتي ووقائيات من اجل جماية الأطباء في التعامل مع مرضى الفيروس .

استلمت هئية الأسعاف المصرية فرع اسوان من مؤسسة ساتوك برئاسة شيخة آل ثاني تدعيمات طبية للفريق الطبي الذى يقوم بمهامه في العزل الطبي عبارة عن 150 جاون بدلة وقائية زرقاء و 62 درع واقى للوجه و25 علبة استرليم تعقيم و25 عليه جوانتي و25 علبة كمامات

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كما تسلم مستشفي أسوان الصداقة أبضا فس الدعم وهو عبارة عن 150 جاون بدلة وقائية زرقاء و 62 درع واقى للوجه و25 علبة استرليم تعقيم و25 عليه جوانتي و25 علبة كمامات

وعقب جلولتها تحولت لمستشفي حميات اسوان وتسلم مسئوليها 150 جاون بدلة وقائية زرقاء و 62 درع واقى للوجه و25 علبة استرليم تعقيم و25 عليه جوانتي و25 علبة كمامات

ثم زيارتها لمستشفي صدر اسوان وسلمت مسئوليها 150 جاون بدلة وقائية زرقاء و 62 درع واقى للوجه و25 علبة استرليم تعقيم و25 عليه جوانتي و25 علبة كمامات

كما قامت بزيارة لمستشفى أسوان للتأمين لاصحي 150 جاون بدلة وقائية زرقاء و 62 درع واقى للوجه و25 علبة استرليم تعقيم و25 عليه جوانتي و25 علبة كمامات

وأيضا مستشفي كوم امبو المركزي وتسلم مسئوليها 150 جاون بدلة وقائية زرقاء و 62 درع واقى للوجه و25 علبة استرليم تعقيم و25 عليه جوانتي و25 علبة كمامات

ثم زيارتها لمستشفي اسوان الجامعي وسلمت مسئوليها 150 جاون بدلة وقائية زرقاء و 62 درع واقى للوجه و25 علبة استرليم تعقيم و25 عليه جوانتي و25 علبة كمامات

واختتمت زيارتها لمحافظة أسوان للحجر الصحي بالمدينة الشبابية باسوان ودعمته بـ 150 جاون بدلة وقائية زرقاء و 62 درع واقى للوجه و25 علبة استرليم تعقيم و25 عليه جوانتي و25 علبة كمامات