رياضة | برشلونة يقترب من شبيه داني ألفيش

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من شبيه داني ألفيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب نادي برشلونة الإسباني سيرجينو ديست الظهير الأيمن لفريق أياكس أمستردام لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية والمقبل بداني ألفيش نجم الفريق الكتالوني سابقًا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ديست أثار إعجاب جماهير برشلونة، التي تفاعلت مع خبر اهتمام البارسا بضمه بشكل مميز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يرى في ديست جرأة داني ألفيش هجوميًا، ويتوقعون تطور مستواه عندما يلعب بجوار لاعبين أصحاب جودة أعلى لكنه بحاجة لتطوير قدراته الدفاعية.

ويخطط برشلونة للتخلص من نيلسون سيميدو خلال الميركاتو الصيفي، ثم سيتحرك للتعاقد مع ديست.

اتفاق مثير ينهي جدل عودة الدوري الإسباني

اقترب عودة مسابقة الدوري الإسباني بعد توقفها منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وهو ما أثر على كل نشاطات الحياة.

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وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن رابطة الليجا، توصلت لاتفاق مع الاتحاد الإسباني على إقامة مباريات الدوري يوم الإثنين بشكل طبيعي، اعتبارًا من شهر يونيو المقبل.

وأشارت إلى أنَّ هذا الاتفاق مهم للغاية؛ لتفعيل خطة استئناف الليجا، ولعب الفرق لمباراة كل 72 ساعة وهو ما يعني أن مباريات الليجا ستقام في كل أيام الأسبوع، لكن يتبقى فقط الحصول على موافقة القاضي أندريس سانشيز ماجرو، المختص بقضايا كرة القدم.

وشددت الصحيفة على أن مباريات الدوري الإسباني ستُقام الساعة 8:00 مساءً في المناطق الأقل حرارة، والساعة 11 مساءً في المناطق الأكثر حرارة.

نجم ريال مدريد يفضل الاعتزال على مانشستر سيتي

أكد الألماني توني كروس نجم نادي ريال مدريد الإسباني أنه يرفض الانتقال إلى الدوري الصيني مع انتهاء عقده في عام 2023 مشيرًا إلى أن يفضل الاعتزال في قلعة سانتياجو برنابيو.

وقال كروس لقناة يورو سبورت: "لدي هدف بأن أكون هنا هذه السنوات الثلاث، حينها سأصبح 33 عاماً وسيكون الوقت مناسباً للتفكير في كيف أشعر وما إذا كنت أريد الاستمرار في اللعب.. في كل الأحوال، لن تكون هناك عناوين في الأخبار عني مثل أن كروس سيذهب للصين لعامين أو شيء مماثل".

وأضاف كروس عن الانتقال لمانشستر سيتي: "لا يمكنني بصفة عامة تخيل نفسي أذهب إلى مكان آخرإذا اجتمعنا وظننا أنه يمكننا التجديد لعام، لأن الأداء لا يزال جيداً ولا يزال لدي الحافز، فلا أستبعد ذلك وما لا يمكنني تخيله هو ذهابي وأنا عندي 33 عاماً إلى إنجلترا، حيث تلعب كرة قدم بدنية للغاية".