رياضة | الثنائي العربي أبرزهم.. 4 زملكاوية مرشحون للاحتراف الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الثنائي العربي أبرزهم.. 4 زملكاوية مرشحون للاحتراف الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل عدد من لاعبي نادي الزمالك دائرة اهتمام عدد من الأندية الأوروبية التي تسعي للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألق هؤلاء اللاعبين رفقة الفريق الأبيض خلال الموسم الحالي، قبل توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم.

ورغم تمسك إدارة القلعة البيضاء بجميع العناصر الأساسية في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، لكنها قد لا تستطيع الصمود كثيرًا أمام الإغراءات المالية خاصة وأن النادي يعاني من أزمة اقتصادية حاليا جراء توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، كما أن بعض لاعبي الفريق يرغبون في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، وسوف يقوموا بالضغط على الإدارة للموافقة على رحيلهم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المرشحين للرحيل عن النادي الزمالك للاحتراف الأوروبي في الموسم المقبل:-

1- فرجاني ساسي:

يأتي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك على رأس المرشحين للإحتراف الأوروبي من نجوم الزمالك، بعدما أكدت تقارير صحفية اهتمام نادي مالاتيا سبور التركي بالتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تألقه رفقة الفريق الأبيض، كما يحظي اللاعب باهتمام بعض الأندية الخليجية التي ترغب في ضمه الموسم القادم، ولكن تسعي إدارة القلعة البيضاء للإبقاء على اللاعب وتمديد عقده في الفترة القادمة.

Advertisements

2- أشرف بنشرقي:

يعد المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك من المرشحين لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي في الموسم المقبل، بعدما انهالت عروض الاحتراف على اللاعب خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت تقارير صحفية اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدمات اللاعب منهم، مونبيليه ونيس وستراسبورج من فرنسا، وأولمبياكوس اليوناني، وطرابزون سبور وغازي عنتاب التركيين، ولكن لم يحسم مسئولي القلعة البيضاء مصير اللاعب حتي الآن.

3- أحمد سيد زيزو:

تلقي أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك بعض العروض الشفهية من وكلاء اللاعبين للعودة إلي أوروبا مجددًا بالموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب سبق وخاض تجربة احتراف ناجحة بالقارة العجوز قبل انضمامه للزمالك، ويميل للعودة لاستكمال مشواره الاحترافي، ولكن إدارة القلعة البيضاء والجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يرفضون رحيل اللاعب بعدما أصبح من الركائز الرئيسية بالفريق خاصة وأنه لاعب جوكر يجيد اللعب في عدة مراكز وقدم مستويات قوية رفقة الفريق في الفترة الماضية.

4- مصطفي محمد:

ارتبط مصطفي محمد مهاجم الزمالك الشاب بالاحتراف في أوروبا خلال الموسم المقبل، بعدما كشفت تقارير صحفية عن تلقي اللاعب عدة عروض من بعض الأندية في تركيا وانجلترا ومن أندية خليجية للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل، لكنها لم تصل لمرحلة الرسمية بعد، ويشترط الزمالك وصول عرضًا رسميًا مناسبًا يليق بتاريخ النادي ويناسب إمكانيات اللاعب الشاب، للموافقة على رحيل اللاعب الصيف المقبل.