رياضة | مدرب المنتخب السابق: محمد صلاح رفض عرض ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب السابق: محمد صلاح رفض عرض ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق إن محمد صلاح نجم الفراعنة تلقى عرضا رسميا من ريال مدريد في عام 2018.

وصرح رمزي خلال استضافته عبر قناة "أون سبورت" المصرية: "عندما كنت أعمل مع هيكتور كوبر (مدرب منتخب مصر السابق)، كان لدينا تدريب في سويسرا في مارس من عام 2018، وأبلغني صلاح حينها، أن ريال مدريد قدم له عرضا".

وتابع: "في الحقيقة كان العرض جيدا، ولكن صلاح ناقش الأمر معي ومع كوبر، وقرر البقاء في ليفربول لأنه كان مرتاحا هناك".

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ووفقا لتصريحات رمزي، فإن ريال مدريد قدم هذا العرض لنجم الكرة المصرية، قبل أشهر قليلة من نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، الذي جمع بين الريال وليفربول في كييف.

وتشكل تلك المباراة النهائية، ذكرى سيئة جدا لصلاح، حيث تعرض فيها لعرقلة من قبل قائد الريال، سرخيو راموس، حيث أمسك الأخير باللاعب المصري وأسقطه أرضا، ليتسبب له بإصابة بالغة، خرج على إثرها صلاح باكيا ومتألما، بعد نصف ساعة فقط من بداية المباراة.

وأثر خروج صلاح، الذي كان أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018، على مستوى فريقه الذي خسر المباراة النهائية يومها، بنتيجة 1-3، كما أثرت تلك الإصابة سلبا على مشاركة الفرعون المصري مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.