رياضة | زي النهاردة.. الأهلي يسحق الزمالك بثلاثية ويتوج بكأس مصر 1942

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زي النهاردة.. الأهلي يسحق الزمالك بثلاثية ويتوج بكأس مصر 1942 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من تحقيق الفوز على نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما في مثل هذا اليوم السابع عشر من شهر مايو في العام 1942 ليتوج على إثرها المارد الأحمر بلقب كأس مصر.

وكان الأهلي يخوض تلك المباراة بتشكيل مكون من كمال حامد لحراسة المرمى مع رباعي خط الدفاع امير شعير والوحش ومحمود حمدي كروان وحسانين الفار فيما تكون خط الوسط من المهيلمي وصالح الصواف ومحمد الجندي وكان الثنائي الهجومي أحمد مكاوي ومنير حافظ .

فيما خاض الفريق الأبيض المباراة بيحيى إمام حارس مرمى أمامه بدر الدين وسعيد العربي ومصطفى قدري وعبدالمجيد عزت وفي منتصف الملعب جلال قريطم وعبد الرحيم الشندي وعبد الرحمن فوزي وتألف الثلاثي الهجومي من محمد لطيف وعبد الكريم صقر ومحمد حسن حلمي .

وكان الفريق الأحمر قد سجل ثلاثية الفوز عن طريق أحمد مكاوي محمد الجندي وإختتم الأهداف صالح الصواف .

الاهلي يواصل تذكر الإنتصارات على الزمالك

وكان يوم أمس السبت الموافق السادس عشر من مايو الذكرى الثامنة عشر لفوز الأهلي على الزمالك بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد القاهرة لحساب لقاءات الجولة الثانية والعشرين من الدوري .

ويدين الأهلي للفوز في هذه المناسبة التاريخية لنجمه خالد بيبو الذي زار شباك الزمالك في أربعة مناسبات فيما سجل الهدف الأول رضا شحاته وزار إبراهيم سعيد مرمى عبد المنصف بالهدف الثاني .