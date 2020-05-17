رياضة | الأهلي يحسم مصير "شريف"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير "شريف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف مسئولو النادي الأهلي خبرا سارا لنجم الفريق المعار بشأن مستقبله في الفترة المقبلة وحسم موقفه.

الأهلي يحسم مصير محمد شريف

وحسم مسئولو القلعة الحمراء مستقبل محمد شريف لاعب الفريق والمعار لصفوف نادي إنبي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على عودة محمد شريف إلى صفوف الفريق مرة أخرى نظرا لحاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

وجاء قرار الأهلي بعودة محمد شريف إلى الفريق بناءا على قرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء الذي أكد على إعجابه الشديد بمستوى اللاعب في الموسم الحالي.

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وفي سياق منفصل، تحدث عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى عن حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات مع أسامة جلال لاعب الفريق البترولي لا أساس لها من الصحة.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت أن ما تردد في بعض المواقع والصحف بشأن انتقال أسامة جلال إلى الأهلي مجرد اجتهاد من البعض .

وقال مدير الكرة لإنبى : للأسف هناك من يتبرع ويردد تصريحات على لسانى دون الرجوع لى شخصيًا.

وطالب مدير الكرة من مروجئ الشائعات تحري الدقة لأن الكلمة أمانة ومن غير المعقول أن يطلق البعض شائعات وتصريحات دون الرجوع لصاحب القرار.

الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت أحاديث توكد قرب توقيع أسامة جلال نجم إنبى للاهلي وهو ما تم نفيه من قبل مدير الكرة بالفريق البترولي.