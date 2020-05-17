رياضة | صدمة قوية تنتظر الزمالك بشأن بطولة دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة قوية تنتظر الزمالك بشأن بطولة دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد نادي الزمالك الفترة المقبلة لتلقي صدمة قوية بشأن بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم القادم.
وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أنه في حالة تم إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا يعني عدم مشاركة الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغاء الدوري واعتماده بالنتائج الحالية يحرم الزمالك من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بسبب مركزه في الدوري ليشارك الأهلي والمقاولون العرب بدلا منه في البطولة.
وأكدت الصحيفة أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يرفض فكرة إلغاء الدوري واعتماد نتائج الموسم الحالي بل يفضل الالغاء واعتماد نتائج الموسم الماضي ليتمكن الأبيض من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن نادي الزمالك يتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٨ نقطة.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد اوضح عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حقيقة ما تردد من أنباء حول إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.
وقال صبحي:"كل عام والجميع بخير وتقبل الله طاعتكم، لا يوجد أي قرار من جانب الوزارة لإلغاء النشاط أو البطولات حتى الآن، ندرس مع وزارة الصحة كافة الإجراءات الوقائية الملزمة حال استئناف أي نشاط رياضي أو فتح مؤسسة رياضية، للعرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يخص جائحة كورونا".
وأضاف:"في حالة وجود أي قرار، سيتم الإعلان رسميًا من خلال مجلس الوزراء نتمنى الخير لكل الرياضيين في مصر، وندرك حساسية القرار في ظل الظروف الراهنة".
يذكر أن العديد من الوسائل الإعلامية المصرية قد أكدت اقتراب إلغاء الموسم الكروي في مصر هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد وان هذا سيتم الإعلان عنه رسميا خلال الأيام المقبلة.