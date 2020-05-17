رياضة | صدمة قوية تنتظر الزمالك بشأن بطولة دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة قوية تنتظر الزمالك بشأن بطولة دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك الفترة المقبلة لتلقي صدمة قوية بشأن بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم القادم.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أنه في حالة تم إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا يعني عدم مشاركة الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغاء الدوري واعتماده بالنتائج الحالية يحرم الزمالك من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بسبب مركزه في الدوري ليشارك الأهلي والمقاولون العرب بدلا منه في البطولة.

وأكدت الصحيفة أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يرفض فكرة إلغاء الدوري واعتماد نتائج الموسم الحالي بل يفضل الالغاء واعتماد نتائج الموسم الماضي ليتمكن الأبيض من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

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يذكر أن نادي الزمالك يتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٨ نقطة.