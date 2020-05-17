رياضة | مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجم الأهلي الشاب يطلب الرحيل
ويرغب العربي بدر لاعب الوسط، في اتخاذ خطوة الرحيل من أجل اكتساب المزيد من الخبرات الفنية والبدنية بمسابقة الدورى خلال الفترة المقبلة.
ويرى العربى بدر صعوبة مشاركته فى المباريات، خصوصا فى ظل وجود تكدس بخط الوسط بصفوف الفريق بالوقت الحالي.
ويعتبر العربى بدر من العناصر التى تتواجد بشكل مستمر بصفوف الفريق الأول، وهناك إشادة كبيرة بإمكانياته، من جانب الأجهزة الفنية.
وفي سياق منفصل، حسم مسئولو القلعة الحمراء مستقبل محمد شريف لاعب الفريق والمعار لصفوف نادي إنبي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
واستقر مسئولو النادي الأهلي على عودة محمد شريف إلى صفوف الفريق مرة أخرى نظرا لحاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.
وجاء قرار الأهلي بعودة محمد شريف إلى الفريق بناءا على قرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء الذي أكد على إعجابه الشديد بمستوى اللاعب في الموسم الحالي.