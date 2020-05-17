رياضة | مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

أبدى لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب الشباب، رغبته في الخروج والرحيل عن الفريق، على سبيل الإعارة من أجل المشاركة بشكل أساسي.

نجم الأهلي الشاب يطلب الرحيل

ويرغب العربي بدر لاعب الوسط، في اتخاذ خطوة الرحيل من أجل اكتساب المزيد من الخبرات الفنية والبدنية بمسابقة الدورى خلال الفترة المقبلة.

ويرى العربى بدر صعوبة مشاركته فى المباريات، خصوصا فى ظل وجود تكدس بخط الوسط بصفوف الفريق بالوقت الحالي.

ويعتبر العربى بدر من العناصر التى تتواجد بشكل مستمر بصفوف الفريق الأول، وهناك إشادة كبيرة بإمكانياته، من جانب الأجهزة الفنية.

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