رياضة | الأهلي يدخل المنافسة مع الزمالك لضم نجم الجزائر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يدخل المنافسة مع الزمالك لضم نجم الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية فب منافسة قوية مع غريمه التقليدي نادي الزمالك للتعاقد مع نجم منتخب الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية جزائرية أن الأهلي دخل في المفاوضات مع الجزائري حسين بن عيادة الظهير الأيمن لنادي شباب قسنطينة في الصيف القادم.

وذكرت التقارير أن الأهلي يريد ضم بن عيادة في الصيف لتعويض رحيل أحمد فتحي ظهير الفريق إلى نادي بيراميدز.

كما أشارت التقارير إلى أن بن عيادة كان قد أكد من قبل أن هناك مفاوضات بالفعل بينه وبين نادي الزمالك في الفترة الماضية لينضم للفريق في الصيف.

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ورغب العديد من الاندية في التعاقد مع حسين بن عيادة في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي الترجي التونسي والزمالك والأهلي واحد أندية الدوري التركي.