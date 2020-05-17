رياضة | الأهلي يدخل المنافسة مع الزمالك لضم نجم الجزائر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يدخل المنافسة مع الزمالك لضم نجم الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية فب منافسة قوية مع غريمه التقليدي نادي الزمالك للتعاقد مع نجم منتخب الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكشفت تقارير صحفية جزائرية أن الأهلي دخل في المفاوضات مع الجزائري حسين بن عيادة الظهير الأيمن لنادي شباب قسنطينة في الصيف القادم.
وذكرت التقارير أن الأهلي يريد ضم بن عيادة في الصيف لتعويض رحيل أحمد فتحي ظهير الفريق إلى نادي بيراميدز.
كما أشارت التقارير إلى أن بن عيادة كان قد أكد من قبل أن هناك مفاوضات بالفعل بينه وبين نادي الزمالك في الفترة الماضية لينضم للفريق في الصيف.
ورغب العديد من الاندية في التعاقد مع حسين بن عيادة في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي الترجي التونسي والزمالك والأهلي واحد أندية الدوري التركي.
ويبذل مسئولو نادي فريق شباب قسنطينة الجزائري، قصارى جهودهم حتى الآن من أجل إقناع حسين بن عيادة، لتجديد عقده، دون الالتفات إلى العروض المقدمة له، حيث مازالت المحاولات مستمرة للإبقاء عليه.
وشارك حسين بن عيادة صاحب الـ27 عاما، في 117 مباراة مع الفريق الجزائري وسجل 7 أهداف، وصنع 23 آخرين، منذ انتقاله إلى فريقه في صيف 2016، ويملك في خزينة ألقابه لقبين في الدوري الجزائري أحدهما مع فريق شباب قسنطينة.
وعلى مستوى الموسم الجاري، فقد برز اللاعب كثيرا حيث خاض 21 مباراة مع فريقه، وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.
يشار إلى أن اللاعب لم يكن له أي تجارب دولية مع منتخب بلاده الجزائر حتى الآن، على الرغم من انضمامه إلى عدد كبير من المعسكرات وتواجده في البطولات إلا أنه لم يشارك في المباريات.