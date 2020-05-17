رياضة | ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم حيث يرحل نادي بايرن ميونخ لمواجهة يونيون برلين في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على أن تنطلق مواجهة كولن وماينز في الثالثة والنصف عصرا.

وكانت مباريات الجولة السادسة والعشرين قد تم استئنافها أمس السبت بعد توقف استمر لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا حيث حقق بورسيا دورتموند الفوز على شالكه بنتيجة أربعة أهداف دون رد في أبرز مباريات السبت.

ونستعرض ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم:

1- بايرن ميونخ – 55 نقطة من 25 مباراة.

2- بوروسيا دورتموند – 54 نقطة من 26 مباراة.

3- بوروسيا مونشنجلادباخ – 52 نقطة من 26 مباراة.

4- لايبزج – 51 نقطة من 26 مباراة.

5- باير ليفركوزن – 47 نقطة من 25 مباراة.

6- فولفسبورج – 39 نقطة من 26 مباراة.

7- فرايبورج – 37 نقطة من 26 مباراة.

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8- شالكة – 37 نقطة من 26 مباراة.

9- هوفنهايم – 35 نقطة من 26 مباراة.

10- كولن – 32 نقطة من 25 مباراة.

11- هيرتا برلين – 31 نقطة من 26 مباراة.

12- يونيون برلين – 30 نقطة من 25 مباراة.

13- إينتراخت فرانكفورت – 28 نقطة من 25 مباراة.

14- أوجسبورج – 27 نقطة من 26 مباراة.

15- ماينز – 26 نقطة من 25 مباراة.

16- فورتونا دوسلدورف – 23 نقطة من 26 مباراة.

17- فيردر بريمن – 18 نقطة من 24 مباراة.

18- بادربورن – 17 نقطة من 26 مباراة.