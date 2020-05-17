رياضة | الأهلي يختار عضوا جديدا بالمكتب التنفيذي بعد اعتذار علواني

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تعيين عضو جديد بالمكتب التنفيذي، بدلًا من رانيا علواني التي تقدمت بإعتذار عن المنصب.

الأهلي يختار عضوا جديدا بالمكتب التنفيذي بعد اعتذار علواني

وكانت رانيا عواني، تقدمت باعتذار من التواجد في المكتب التنفيذي، لأسباب شخصية وأمور خاصة متعلقة بها، وهو ما تفهمه مجلس الإدارة.

وكلف المجلس، إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة بشغل المنصب بدلًا منها، حيث يعمل المكتب التنفيذي على دراسة الأمور الخاصة بالفريق وتقديم مقترحات لمجلس الإدارة.

ويترأس العامري فاروق المكتب التنفيذي للنادي الأهلي ومعه خالد الدرندلي أمين الصندوق والمهندس خالد مرتجي عضو المجلس وإبراهيم الكفراوي ومهند مجدي.