رياضة | اتفاق مثير ينهي الجدل حول عودة الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اتفاق مثير ينهي الجدل حول عودة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب عودة مسابقة الدوري الإسباني بعد توقفها منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وهو ما أثر على كل نشاطات الحياة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن رابطة الليجا، توصلت لاتفاق مع الاتحاد الإسباني على إقامة مباريات الدوري يوم الإثنين بشكل طبيعي، اعتبارًا من شهر يونيو المقبل.

وأشارت إلى أنَّ هذا الاتفاق مهم للغاية؛ لتفعيل خطة استئناف الليجا، ولعب الفرق لمباراة كل 72 ساعة وهو ما يعني أن مباريات الليجا ستقام في كل أيام الأسبوع، لكن يتبقى فقط الحصول على موافقة القاضي أندريس سانشيز ماجرو، المختص بقضايا كرة القدم.

وشددت الصحيفة على أن مباريات الدوري الإسباني ستُقام الساعة 8:00 مساءً في المناطق الأقل حرارة، والساعة 11 مساءً في المناطق الأكثر حرارة.

نجم ريال مدريد يفضل الاعتزال على مانشستر سيتي

أكد الألماني توني كروس نجم نادي ريال مدريد الإسباني أنه يرفض الانتقال إلى الدوري الصيني مع انتهاء عقده في عام 2023 مشيرًا إلى أن يفضل الاعتزال في قلعة سانتياجو برنابيو.

وقال كروس لقناة يورو سبورت: "لدي هدف بأن أكون هنا هذه السنوات الثلاث، حينها سأصبح 33 عاماً وسيكون الوقت مناسباً للتفكير في كيف أشعر وما إذا كنت أريد الاستمرار في اللعب.. في كل الأحوال، لن تكون هناك عناوين في الأخبار عني مثل أن كروس سيذهب للصين لعامين أو شيء مماثل".

وأضاف كروس عن الانتقال لمانشستر سيتي: "لا يمكنني بصفة عامة تخيل نفسي أذهب إلى مكان آخرإذا اجتمعنا وظننا أنه يمكننا التجديد لعام، لأن الأداء لا يزال جيداً ولا يزال لدي الحافز، فلا أستبعد ذلك وما لا يمكنني تخيله هو ذهابي وأنا عندي 33 عاماً إلى إنجلترا، حيث تلعب كرة قدم بدنية للغاية".

ريال مدريد ينتظر القرار التاريخي

قرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني منح لاعبي الفريق الملكي راحة من التدريبات اليوم الأحد بعدما عادوا إلى التدريبات بشكل منفرد خلال الأيام الماضية منذ أزمة فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أن زيزو قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات وينتظر الحصول على الموافقة الحكومية لعودة التدريبات الجماعية غدا الإثنين على أن يكون التدريب لكل 10 لاعبين في مجموعة واحدة للمرة الأولى منذ جائحة فيروس كورونا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني، في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56، بفارق نقطتين فقط عن برشلونة المتصدر.

مواعيد عودة الدوريات الأوروبية

وبدأت الروح تعود إلى ملاعب كرة القدم بعد توقف كل دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إذ بدأت قارة أوروبا في إعلان مواعيد العودة بدون جمهور بداية من الدوري الألماني الذي عاد في 16 مايو.

وتستأنف الدوريات في بروتوكولات معينة تحت تدابير صحية صارمة لكي تتمكن من استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس الماضي

وحسمت بعض الدول الأوروبية مواعيد العودة بل تم خوض بعض المباريات في الدوري الألماني وجاءت المواعيد كالتالي:

جزر فارو: التاسع من مايو

ألمانيا: 16 مايو

التشيك: 23 مايو

الدانمارك: 28 مايو

صربيا: 30 مايو

Advertisements

النمسا: الثاني من يونيو

البرتغال: الرابع من يونيو

كرواتيا: السادس من يونيو

تركيا: 12 يونيو

النرويج: 16 يونيو

روسيا: 21 يونيو

فنلندا: الأول يوليو

وتأمل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، في السير على خطى ألمانيا، لكن الوضع ما زال معقدا في ظل المخاوف الصحية والشروط المفروضة من السلطات المحلية لمنح الضوء الأخضر. لكن ذلك لم يمنع الاتحادات ورابطات الدوري من تحديد مواعيد مبدئية للعودة.

مواعيد مبدئية للكبار

رومانيا: 27 مايو

بولندا: 29 مايو

إنجلترا: منتصف شهر يونيو

إسبانيا: 12 يونيو

إيطاليا: 13 يونيو

اليونان: 14 يونيو

سويسرا: 20 يونيو

بات الدوري الهولندي أول بطولة في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر ولم يتوج الاتحاد المحلي أي فريق باللقب، وجمّد الهبوط والصعود.

وسارت فرنسا على خطى هولندا، لكن باريس سان جرمان تمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري بعد الإعلان في نهاية أبريل عن إنهاء الموسم.

وجاء القرار في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء إدوار فيليب أكد فيها تجميد النشاط الرياضي حتى سبتمبر.

وأدى قرار الرابطة إلى هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما سيصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى. وسيمثل فرنسا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كل من سان جيرمان ومارسيليا ورين.

وقررت الحكومة البلجيكية تعليق منافسات كرة القدم حتى 31 يوليو، حالها كحال النشاطات الرياضية، ما ساهم بتسهيل مهمة رابطة الدوري باتخاذ قرار إنهاء الموسم وتتويج بروج باللقب.

وتوّج بروج بفضل هذا القرار الذي أسقط أيضا فاسلاند-بيفيرين إلى الدرجة الثانية، بلقبه السادس عشر نتيجة تصدره للدوري بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه بعد 29 مرحلة من أصل 30 في الموسم المنتظم الذي تليه عادة مرحلة البلاي أوف بمشاركة أول ستة أندية في الترتيب.