رياضة | الأهلي يحدد موعد ضم باهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد موعد ضم باهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد النادي الأهلي الموعد المناسب لضم باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية تواصل بين إدارة النادي الأهلي وباهر المحمدي والاتفاق على كافة التفاصيل بينهم بعد أن أبدى اللاعب موافقته على الانضمام إلى الأحمر.

وينوي مسئولو القلعة الحمراء الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي الإسماعيلي لضم باهر المحمدي بعد حسم مصير بطولة الدوري المصري هذا الموسم في ظل انتشار فيروس كورونا.

وحدد الأهلي مبلغ ٦٠ مليون جنيه كحد أقصى لضم باهر المحمدي في نهاية الموسم الجاري.

وكان مجلس ادارة نادي الاسماعيلي قد نفى برئاسة محمود عثمان، رحيل باهر المحمدي عن الدراويش خلال الفترة المقبلة. Advertisements وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى رحيل باهر المحمدي عن الإسماعيلي إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة. حيث أكد مسؤولو النادي أن ما تردد عن رحيل باهر المحمدي إلى الأهلي غير صحيح، وأنه لا نيه للإستغناء عن اللاعب خلال الفترة المقبلة، لأنه بعد من العناصر الأساسية للفريق. وقال البيان: "صرح المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، بأن ما تداولته بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، عن نية النادى الإسماعيلى فى التفريط فى اللاعب باهر المحمدى أو بعض لاعبى الفريق، هو أمر عار تمامآ من الصحة". وتابع البيان:" المنصات الإعلامية تفتقد النزاهة وتعمل لصالح بعض الجهات التي تهدف لإثارة الرأى العام، ومحاولة تحريض اللاعبين على أنديتهم من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية وذلك على حساب مصالح الاندية وهو ما يؤثر بالسلب على الكرة المصرية بشكل عام وعلى أندية الاقاليم التى تنوي الحفاظ على لاعبيها للمنافسة على البطولات المحلية والخارجية برغم الصعاب التى تواجه تلك الاندية من حيث قلة الموارد والتجاهل الاعلامى الذى يوجه لأندية بعينها".

يذكر أن إدارة نادي الإسماعيلي كانت قد أكدت على رفضها التام لفكرة بيع باهر المحمدي في الصيف إلى أي نادي داخل مصر وأنها لن تقبل رحيله إلا في حالة الاحتراف في أوروبا.