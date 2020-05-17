تعرف على ثمن العشاء مع حسناء التنس أوجيني بوشار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أنهت حملة “All in Challenge”المزاد العلني الذي نظمته في الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الأمريكيين المتضررين من جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

النجمة الكندية، أوجيني بوشار، المصنفة خامسة في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات سابقا، كانت قد أعلنت انضمامها إلى حملة “All in Challenge”، في وقت سابق، ومنحت معجبيها فرصة العشاء معها ومشاهدة مباراة للتنس من المكان المخصص لها في إحدى البطولات التي يختارها الفائز، إضافة إلى هديا أخرى، من خلال المزاد العلني.

أوجيني بوشار البالغة من العمر 26 عاما، كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلة: “يا شباب 85000.. أنتم رائعون.. سيساعد ذلك المحتاجين كثيرا، أنا فخورة بكم جميعا، أشكركم على المشاركة معي، أفضل المشجعين”.

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المزاد العلني كان قد بدأ من مبلغ 2500 دولار، وانتهى بمبلغ 85 ألف دولار.

يشار إلأى أن أوجيني كانت قد منحت معجبيها فرصة العشاء معها ومشاهدة مباراة للتنس وسيدفع للفائز وضيفه رحلة طيران وإقامة في الفندق، وستهديهم اللاعبة الكندية مضربا وحذاء رياضيا مع توقيعها.

كما سيحصل الفائز على فرصة القيام بالترويج مع بوشار لتطبيق هاتف محمول لمدة 15 يوما كاملة.. وأخيرا، والشيء الأكثر أهمية من كل ذلك، سيحصل المعجب الأكثر سخاء على فرصة تناول العشاء مع الحسناء الكندية.