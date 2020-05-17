ماذا قال جورجيو كيلليني بعد اعتداء راموس على محمد صلاح؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق اللاعب الإيطالي جورجيو كيلليني، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، عن الإصابة القوية التي تسبب فيها سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

راموس كان قد تسبب في إصابة لمحمد صلاح، في كتفه، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، مما اضطره لمغادرة المباراة، التي انتهت بتتويج الميرنجي باللقب الثالث عشر في تاريخه، بعد الفوز على ليفربول 3-1.

كيلليني قال في سيرته الذاتية التي نشرها موقع “فوتبول إيطاليا” نقلًا عن صحيفة “آس” الإسبانية: راموس أفضل مدافع في العالم، يقولون إنه متهور، وليس تكتيكيًا على الإطلاق ويتسبب في 8-10 أهداف كل موسم من خلال الأخطاء، كما أنه تقني للغاية، ويمكن أن يكون مهاجمًا، إلا أنه عكس ذلك.

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لاعب اليوفي أضاف، ومع ذلك، لديه صفتان لا يمتلكهما أي شخص آخر تقريبًا، إنه يعرف كيف يكون حاسمًا في المباريات الكبيرة، مع تدخلات تتجاوز أي منطق، والتي تسبب إصابات حتى مع الذكاء الشيطاني تقريبًا.

وتابع، كانت إصابة صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ضربة معلم، يقول دائمًا إنه لم يفعل ذلك عن قصد، مع العلم أنه 9 مرات من أصل 10، وهو يسقط كما فعل، ويعرف أن هذه الطريقة ستخاطر بكسر ذراع منافسه.

كيلليني أكد في تصريحاته، أن عندما يغيب راموس عن مباريات ريال مدريد سواء للإيقاف أو الإصابة، يبدو نجوم الفريق مثل فاران، وكارفخال، ومارسيلو “تلاميذ مدارس”، ويصبح دفاع الميرنجي في خطر.