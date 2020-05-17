طباخ نيمار دا سيلفا يفضح سهراته خلال فترة العزل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف ماورو ليتاو، الطباخ الخاص بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن طريق الصدفة البحتة، أن اللاعب يخرق قواعد الحجر الصحي في البرازيل.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن نيمار استقبل عددا من الزوار في الأيام الأخيرة، من بينهم واحدة من منسقات الموسيقي المشاهير في بلاده، وتم اكتشاف ذلك عن طريق الصدفة البحتة، وذلك من خلال البث المباشر لحفل الاستقبال على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الطاهي الخاص بالنجم البرازيلي، ماورو ليتاو.

الصور تظهر بوضوح وجود عدة أشخاص غرباء في منزل اللاعب، من بينهم منسقة الموسيقى، التي تعيش في نفس الضاحية التي يعيش فيها نيمار، مما سهل زيارتها إلى منزله.

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الصحافة البرازيلية أشارت إلى أن تلك لم تكن الزائرة الوحيدة التي استقبلها نيمار طول هذا الوقت، حيث حضر العديد من أصدقاء نجم باريس سان جيرمان إلى منزله في الكثير من المناسبات، في محاولة لجعل الحجر الصحي أكثر متعة.

نيمار قرر مغادرة فرنسا والتوجه إلى بلاده، لقضاء فترة الحجر الصحي الإلزامي، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”، ليقيم في قصر فخم في إحدى ضواحي ريو دي جانيرو، مع عائلته.