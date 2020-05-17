الاعتداء على اللاعب المصري عمرو وردة في اليونان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض اللاعب الدولي المصري عمرو وردة، لاعب فريق لاريسا اليوناني السابق، لاعتداء من قبل مجهولين، أثناء سيره على كوبري بينيوس باليونان رفقة أحد أصدقائه.

وسائل إعلام يونانية ذكرت أن عمرو وردة تعرض لاعتداء من قبل مجموعة مجهولة أثناء سيره على كوبري بينيوس باليونان، رفقة أحد أصدقائه الذي يعمل في نادي لاريسا.. وأصيب ببعض الكدمات بسيطة، بينما تعرض صديقه لإصابة في عينه.

وأضافت أن عمرو وردة حرر محضرا في الشرطة ضد مجهول، بعد الاعتداء عليه هو وصديقه، مشيرة إلى أن الجماهير التي اعتدت على اللاعب قد تنتمي لفريق لاريسا، والذي رحل عنه اللاعب المصري مؤخرا.

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يذكر أن نادي لاريسا اليوناني أعلن مؤخرا رحيل عمرو وردة عن صفوفه لأسباب تأديبية.

شهود عيان، قالوا إنه أثناء سير اللاعب على الجسر ظهرت مجموعة من 10 شباب على الأقل، وقرر 3 منهم الهجوم على اللاعب المصري.. ووقع شجار بين الطرفين، حيث أصيب موظف لاريسا، بينما تلقى وردة بعض الضربات.

وردة كان قد انتقل إلى لاريسا قادمًا من باوك، الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، وخاض صاحب الـ26 عاما 23 مباراة الموسم الجاري محليا وسجل 7 وصنع 6 أهداف.