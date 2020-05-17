قصة مقتل والد نجم السلة الأمريكي مايكل جوردان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، تقريرا عن قصة مقتل والد نجم كرة السلة الأمريكي الشهير مايكل جوردان والذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة السلة.

الصحيفة ذكرت أنه في عام 1993، كان مايكل جوردان قد أصبح بلا شك من أهم الشخصيات في العالم، بفضل تألقه في ميدان كرة السلة ولكن في صيف العام نفسه، تلقى مايكل خبراً قاسياً للغاية لا يتعلق بكرة السلة، بل بعائلته، حيث تم إبلاغه عن اختفاء والده، وهو ركن أساسيّ في حياته.

بعد أيام، تم تأكيد ما تخوّف منه الجميع، فقد عثرت الشرطة على جثة الوالد جيمس جوردان، في نهر بالقرب من بلدة ماكول في ولاية كارولينا الجنوبية، حيث اخترقت رصاصة صدره.

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الشرطة بعد تحقيقات مكثفة ومطوّلة، توصلت إلى الرواية التفصيلية، ومفادها أنه في الثالث والعشرين من يوليو 1993، أوقف جيمس جوردان سيارته للراحة لبعض الوقت بالقرب من الطريق السريع المتجه إلى نورث كارولينا.

وفي لحظة استيقاظه، اقترب منه شابان بنيّة السرقة، الأول يُدعى لاري مارتن ديميري (17 عاماً) والثاني يُدعى دانيال أندريه جرين (18 عاماً)، وكان الأخير حاملاً بندقية فأطلق النار منها عليه وأرداه قتيلا.

ومع أن المحاكمة تمت، وأدين الرجلان بالسجن المؤبد، وفق اعترافات كاملة من ديميري، فإن جرين لم يعترف حتى الآن، وما زال يصرّ على أنه لم يرتكب الجريمة، وأنهما كانا في حفلة، وقد أمضى سنوات في محاولة إعادة المحاكمة دون أن ينجح في ذلك.