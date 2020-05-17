الامارات | متابعة تلفزيونية قياسية لعودة مباريات الدوري الألماني

شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تلفزيونية قياسية لعودة مباريات الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت عودة منافسات الدوري الألماني لكرة القدم خلف أبواب موصدة السبت بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بمتابعة قياسية عبر الشاشات المحلية وصلت الى ستة ملايين مشاهد لشبكة "سكاي ألمانيا" المالكة لحقوق البث، بحسب ما أفاد موقع متخصص الأحد.

وانطلقت عند الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي السبت، خمس مباريات من أصل ست مقررة ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من البوندسليغا، لتصبح ألمانيا بذلك أول بطولة كبرى في أوروبا تستأنف المنافسات التي علقت في منتصف آذار/مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وبحسب موقع "دي دبليو دي أل" الألماني المتخصص بوسائل الإعلام، تابع 3,68 ملايين شخص انطلاق المباريات عبر القنوات المدفوعة لـ"سكاي" الألمانية، أي ضعف عدد المشاهدين المعتاد للمباريات يوم السبت.

يضاف الى هؤلاء نحو 2,45 مليوني مشاهد تابعوا البث المتعدد ("مالتيبليكس") عبر القناة المفتوحة لـ"سكاي"، بعد قرار الشبكة القيام بذلك للمباريات التي تلعب يوم السبت في المرحلتين الأوليين بعد العودة.

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وبحسب الأرقام، استحوذت "سكاي ألمانيا" عبر القناة المدفوعة على 27,4 بالمئة من الحصة السوقية بعد ظهر السبت، مقابل 18,2 بالمئة للقناة المفتوحة.

وأفاد مصدر في رابطة الدوري الألماني وكالة فرانس برس ان المباريات تم بثها عبر قنوات تلفزيونية في أكثر من 70 بلدا حول العالم، بموجب اتفاقات معقودة سابقا.

ولقيت بطولة ألمانيا في نهاية الأسبوع اهتماما أكبر من العادة نظرا لأنها البطولة الكبرى الأولى التي تستأنف منافساتها بعد الجمود الذي أصاب الرياضة بسبب "كوفيد-19".

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