شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين باريس سان جيرمان وأرسنال على «حكيمي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستمر النجم المغربي أشرف حكيمي في التألق في عامه الثاني مع فريق بروسيا دورتموند ليجذب اهتمام عدد من الأندية التي تأمل في الحصول على خدماته.
ويقضي «حكيمي» فترة إعارة موسمين من فريقه الأصلي ريال مدريد إلى بروسيا دورتموند الألماني فيما ينتظر أن تنتهي الإعارة بنهاية الموسم الجاري ليعود اللاعب للعاصمة الإسبانية.
ولم يتخذ المدير الفني للميرنجي زين الدين زيدان قراره بعد فيما يتعلق باستمرار الدولي المغربي مع الفريق من عدمه في ظل وجود داني كارفاخال والعودة المنتظرة كذلك لألفارو أودريوزولا.
وكانت تقارير قد ربطت «حكيمي» بباريس سان جيرمان الفرنسي الذي يبحث عن ظهير أيمن جديد، فيما أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية دخول أرسنال الإنجليزي كذلك في سباق التوقيع مع اللاعب.
وأضافت الصحيفة إلى أن اللاعب يبقى هادئًا وسيجلس في نهاية الموسم مع الأندية المهتم ليدرس الخيارات المتاحة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
11,719
-
تعافي
2,950
-
وفيات
612
كانت هذه تفاصيل خبر صراع بين باريس سان جيرمان وأرسنال على «حكيمي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.