شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين باريس سان جيرمان وأرسنال على «حكيمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستمر النجم المغربي أشرف حكيمي في التألق في عامه الثاني مع فريق بروسيا دورتموند ليجذب اهتمام عدد من الأندية التي تأمل في الحصول على خدماته.

ويقضي «حكيمي» فترة إعارة موسمين من فريقه الأصلي ريال مدريد إلى بروسيا دورتموند الألماني فيما ينتظر أن تنتهي الإعارة بنهاية الموسم الجاري ليعود اللاعب للعاصمة الإسبانية.

ولم يتخذ المدير الفني للميرنجي زين الدين زيدان قراره بعد فيما يتعلق باستمرار الدولي المغربي مع الفريق من عدمه في ظل وجود داني كارفاخال والعودة المنتظرة كذلك لألفارو أودريوزولا.

وكانت تقارير قد ربطت «حكيمي» بباريس سان جيرمان الفرنسي الذي يبحث عن ظهير أيمن جديد، فيما أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية دخول أرسنال الإنجليزي كذلك في سباق التوقيع مع اللاعب.

وأضافت الصحيفة إلى أن اللاعب يبقى هادئًا وسيجلس في نهاية الموسم مع الأندية المهتم ليدرس الخيارات المتاحة.

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