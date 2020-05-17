شكرا لقرائتكم خبر عن التجهيز لانطلاق أكبر برنامج تلفزيوني لاكتشاف مواهب كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في إطار استراتيجية الدولة المصرية في الاهتمام بالشباب على جميع الأصعدة، ويتضح ذلك من خلال تكريم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعديد من أبطال مصر الحاصلين على مراكز متقدمة في العديد من الرياضات المختلفة وتوصياته الدائمة في كثير من المحافل المحلية والدولية للاهتمام بالشباب والرياضة على حد سواء.

و انطلاقاً من ذلك جاءت فكرة البرنامج والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وهو أكبر برنامج مسابقات تليفزيوني لاكتشاف المواهب الرياضية المتميزة في لعبة كرة القدم.

من هنا بدأت التحضيرات لإنتاج اكبر برنامج مسابقات تلفزيوني لاكتشاف المواهب الجديدة في كرة القدم وذلك من خلال لجنة تحكيم متميزة تضم مجموعة من أفضل المدربين الدوليين والمحليين.

اتفق السفير هشام حسين سفير الشباب العربي في المجال الرياضي، مع الاستاذ أحمد الغيطي (Senior Producer) وأحد المخرجين المتميزين لإنتاج أكبر برنامج تليفزيوني بالتعاون مع نادي ليجانيس الإسباني.

حيث ستقوم لجنة التحكيم باختيار أفضل المواهب المتميزة من خلال مجموعة من الاختبارات المطابقة للمعايير الدولية والعالمية ثم يتم تقسيم اللاعبين الذين تم اختيارهم إلى 4 فرق ثم يقوم كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم باختيار فرقة من الأربعة لتدريبهم ليتم التنافس بين الفرق الأربعة على المركز الأول من خلال دورة صغيرة من 4 مباريات ليفوز الفريق الفائز بمبلغ مالي كبير وسوف يقوم نادي ليجانيس باختيار عدد 3 لاعبيين لعمل معايشة في إسبانيا لمدة شهر ومحاولة تسويقهم لدى الفرق الإسبانية.

و من أبرز أعضاء لجنة التحكيم في البرنامج المدرب الألماني ديتر سكالت والسيد ابراهيم اجوليان المسؤول عن فريق ليجانيس في الشرق الأوسط، وتقوم إدارة البرنامج بتحديد باقي أعضاء لجنة التحكيم خلال الفترة المقبلة.

والبرنامج سوف يتم إذاعته مطلع العام الجديد 2021 على إحدى القنوات الخاصة الكبرى ويتكون البرنامج من 24 حلقة منها حلقات سوف تكون بتصويت الجمهور على أحسن لاعب لسفره إلى إسبانيا.

كما سيختار البرنامج أيضا أحسن موهبة إذاعية صوتية (التعليق الرياضي) من خلال مسابقة داخلية بين 4 متسابقين على أن يفوز الفائز بجائزة مالية.

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و سوف يتم الإعلان لاحقاً عن كيفية التقديم في المسابقة ومفاجآت أخرى تقدمها إدارة البرنامج لعشاق كرة القدم.

و سوف يقوم فريق من المتخصصين من إدارة البرنامج باكتشاف واختيار اللاعبيين في كل محافظات مصر بعد الانتهاء أزمة فيروس كورونا للمشاركة في المسابقة.