شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد «الميني فوتبول» يتفقد مقر منطقة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسط إجراءات احترازية تفقد أحمد سمير سليمان، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، مقر منطقة الإسكندرية ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها لتفقد أفرع الاتحاد بالمحافظات.

رافق السيد رئيس الاتحاد الكابتن فكري صالح مستشار الاتحاد الفني للمناطق، وقد أشاد رئيس الاتحاد بالمجهود المبذول من الدكتور سيد فيصل رئيس المنطقة، بحضور السادة مجلس أعضاء مجلس إدارة المنطقة الكابتن جمال البشير نائب رئيس المنطقة ورئيس لجنة الحكام، والكابتن هشام زكريا المدير التنفيذي، والسادة أعضاء مجلس إدارة المنطقة اللواء طارق حسن رئيس لجنة العلاقات العامة والمراسم والمشرف العام على الأكاديميات، والكابتن عبدالله المغازي رئيس لجنة المسابقات، والاعلامي خالد عبدالشفيع رئيس اللجنة الاعلامية.

وشهدت الجولة حضور رئيس منطقه الشرقيه للميني فوتبول محمد السماحي كضيف شرف، وصرح رئيس الاتحاد أنه سعيد بوجودة اليوم في الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط وبهذه التحضيرات والأجواء المتميزة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة منطقة الإسكندرية في ظل الأهمية الكبيرة لمنطقة الإسكندرية لمنظومة الميني فوتبول المليئة بالمواهب الشابة والحافلة بالأندية العريقة ومراكز الشباب المتميزة والأكاديميات الواعدة.

وأشار إلى أن أهم أهدافنا هو توسيع قاعدة الممارسة والانتشار للعبة والتي لاقت قبولا كبيرا لدي أبناء الإسكندرية ونحن في انتظار عودة النشاط الرياضي لإطلاق أنشطتنا، وأن اتحاد الميني فوتبول ولد عملاقا بهياكلة كاملا وقادم بقوة لجميع القري والمدن المصرية، وأنه في خلال فترة توقف النشاط سيتم الانتهاء من تشكيلات جميع المناطق في مختلف محافظات مصر والاستعداد لانطلاق الدوري الأول للميني فوتبول عقب عودة النشاط بعد الاجتماع والتنسيق مع معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الداعم بقوة للاتحاد.

وفي الختام توجه رئيس الاتحاد أحمد سمير، بالشكر إلى الدكتور سيد فيصل رئيس منطقة الإسكندرية والسادة الأعضاء على حفاوة الاستقبال متمنيا لهم التوفيق في كل ما هو قادم.

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