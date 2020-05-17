براون: ضم رينو لألونسو هو الخيار المنطقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

يعتقد مدير فريق مكلارين زاك براون ان على فريق رينو ان يضم اليه سائقه السابق فرنادو الونسو قد يبدأ بالقيادة له إبتداء من موسم 2021 في الفورمولا 1. وكان سائق الفريق الفرنسي دانيال ريكياردو قد قرر مغادرته في نهاية 2020 وهذا ما سيفسح المجال لألونسو للعودة الى الفورمولا 1 التي كان قد إعتزل منها في 2018. من جهته قال براون الى SkySports F1: "إتصلت به لأعرف ما يفكر به. اعتد انه لم يتخذ قرار بعد. في حال كنت انا مدير رينو لكان الونسو هو الخيار المنطقي الوحيد لي كي اضمه". يُذكر ان الونسو كان يقود لمكلارين قبل ان يعتزل.

