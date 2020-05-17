شكرا لقرائتكم يامن بن ذكرى: تألقى مع الزمالك كان بوابة التوانسة للدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد التونسى يامن بن ذكرى نجم الزمالك السابق أن الشعب التونسى يتابع جيداً الدوري المصرى خاصة الأهلى والزمالك ، وقال بن ذكرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت : " كنت أول تونسى يحترف فى الدوري المصرى وبسبب المردود الذى قدمته مع الزمالك توالى التوانسة على الايجيبشن ليج وتعاقد الاهلى مع أنيس بوجلبان والزمالك مع وسام العابدى"

ويضيف بن ذكرى: " الشعب التونسى مهتم بالدوري المصرى يتابع اخباره ونجومه خاصة ناديى الاهلى والزمالك اللذان يملكان نجوم توانسة مؤثرين فى نسور قرطاج مثل فرجانى ساسى صانع العاب الزمالك وعلى معلول ظهير أيسر الأهلى وسيف الجزيرى هداف المقاولون العرب وهم من أفضل النجوم فى الدوري المصرى"

وعن ذكرياته مع الزمالك قال بن ذكرى : " شرف ليا أنى زاملتك ولعبت مع الثعلب الصغير ، واحمد الله على أنى تركت بصمة جيدة والناس تتذكرنى بكل خير " ، ورد حازم قائلا : " كنت لاعب ملتزم جئت ورحلت دون أى أزمة بالعكس كنت إمامنا فى الصلاة وكنت تتصرف بحسن خلق وصوتك حلو فى قراءة القرأن".

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وعن اجراءات الحظر فى تونس قال يامن بن ذكرى : " كلنا فى الحجر المنزلى ولاننزل للشوارع فى الفترة من 11 ليلا وحتى الخامسة صباحاً ولكن بدأنا التعايش مع الوضع وسيعود الدوري التونسى فى اغسطس المقبل لاستكمال مبارياته التى وصلت للدور الثانى من المسابقة "

وعن خطواته بعد اعتزال الكرة قال يامن بن ذكرى : " حاليا أنا ادرس التربية الرياضية للطلاب فى الجامعة ، لا أحب التعامل مع الاندية منذ الاعتزال ".

وفى وقت سابق ، كشف التونسى يامن بن ذكري، مدافع الزمالك الأسبق، أن الإصابة كانت السبب فى عدم استكمال مسيرته مع الزمالك ، وقال المدافع الدولى التونسى السابق فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2: بدايتى مع الزمالك لم تكن موفقة بسبب تغيير طريقة اللعب، لانه كان يشارك فى تونس بطريقة 4/4/2 وكانت لم تطبق فى مصر وقت احترافه.

وعن أفضل محترف فى الدورى المصرى، أكد بن ذكري، أن مواطنه على معلول ظهير أيسر الأهلى هو أفضل محترف فى الدورى المصرى الموسم الحالى، مضيفا أن عبد الواحد السيد حارس الزمالك الأسبق هو أقرب الأصدقاء له منذ أن شاركا معا فى الزمالك، كما أكد بن ذكرين أن فلافيو هو المهاجم الأصعب فى مسيرته قائلا: كنت بعمله حساب.