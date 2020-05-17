شكرا لقرائتكم بروس: اللاعبون لن يستعيدوا لياقتهم قبل أواخر يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد من أن لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لن يتمكنوا من استعادة سابق لياقتهم قبل نهاية يونيو المقبل.

وتوقفت مباريات الدوري الممتاز منذ منتصف مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كوفيد-19 وتعززت فرص البطولة في العودة بإعلان الحكومة في الأسبوع الماضي أنها توافق على عودة النشاط الرياضي في البلاد من جديد.

ومن المقرر عقد اجتماع آخر للتشاور بشأن إجراءات السلامة المطلوبة لاستئناف الموسم يوم الاثنين وقال بروس إن اللاعبين يحتاجون إلى ستة أسابيع على الأقل لاستعادة اللياقة المطلوبة للمباريات.

وقال بروس لصحيفة صنداي تليغراف "عليك أن تتذكر أنهم بعيدون عن الملاعب منذ ثمانية أسابيع وهذا ربما يكون أطول توقف بالنسبة لبعض اللاعين طوال مسيرتهم الاحترافية".

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وأضاف بروس "وخلال استعدادات ما قبل الموسم فإننا نتدرب لستة أسابيع وربما نخوض ست مباريات ودية لإعدادهم للمباراة الأولى في موسم الدوري".

ومضى بروس قائلا "نحتاج لما يكفي من الوقت للاستعداد حتى يستعيد هؤلاء اللاعبون سابق لياقتهم وإلا فإنهم سيتساقطون (واحد تلو الآخر) مثل مجموعة من البطاقات. معظم المدربين يشعرون بنفس القلق.. لا أعتقد أن بوسعنا خوض مباريات قبل النصف الثاني من يونيو".

ومن جهة أخرى حذر نايجل بيرسون مدرب واتفورد من أن حياة اللاعبين ربما تكون في خطر إذا ما تعجل المسؤولون في عودة مباريات الدوري. كما عبر داني روز مدافع نيوكاسل يونايتد عن قلقه في هذا الصدد قائلا إن صحة اللاعبين أكثر أهمية من استئناف المباريات.

وقال بروس أيضا "تحدثت إليه (روز) وهو بصدد العودة أيضا.. لا أعتقد أن هناك، بين لاعبي كرة القدم، من قدم أكثر مما قدمه داني للخدمات الصحية الوطنية خلال هذه الفترة".

وأردف بروس "إذا رفض لاعب نزول الملعب واللعب فأنا أتعاطف معه وأتفهم موقفه. عليك احترام وجهة النظر الخاصة لكل شخص في هذا الجانب".