شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية للاعب الشارقة الحسن صالح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى لاعب الشارقة الحسن صالح اليوم الأحد عملية جراحية على مستوى الكاحل الأيسر، تحت إشراف الأخصائي الفرنسي فيليب ليندرو ومتابعة طبيب الفريق الدكتور محمد العربي. وذكر نادي الشارقة في تصريح صحافي أن اللاعب سيخضع لبرنامج التأهيل وجلسات العلاج الطبيعي التي ستستمر لفترة ستة أسابيع قبل العودة مجدداً للملاعب. Advertisements ويعد الحسن صالح من العناصر الأساسية في تشكيلة الشارقة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عملية جراحية للاعب الشارقة الحسن صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.