الامارات | لويس هاميلتون أغنى رياضي في بريطانيا بـ 224 مليون جنيه إسترليني

شكرا لقرائتكم خبر عن لويس هاميلتون أغنى رياضي في بريطانيا بـ 224 مليون جنيه إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ساندي تايمز" البريطانية، على اعتلاء بطل العالم لست مرات في سباقات "الفورمولا1" وسائق فريق مرسيدس، لويس هاملتون، قائمة الرياضي البريطاني الاغنى بالتاريخ، مضيفاً بذلك رقماً قياسي جديد لمجموعته المميزة في السجلات القياسية.

ووفق للصحيفة، حقق البريطاني زيادة قدرها 37 مليون جنيه أسترليني في ثروته للعام الماضي، ليمتلك ما يقدر بـ 224 مليون جنيه أسترليني، حققها هاميلتون كعائدات من سباقات السيارات والمشاركة في الحملات الدعائية، وهو ما أهله ليصبح الرياضي الأغنى تاريخياً في بريطانيا، مع العلم أن هاميلتون لا يزال مستمر في المنافسات، ويتوقع له تحطيم المزيد من الأرقام في المواسم المقبلة، بالإضافة إلى جنيه المزيد من الأرباح التي تقدر بـ 50 مليون جنيه أسترليني من عقده الجديد مع فريقه الحالي مرسيدس.

وتفوق هاميلتون على قائمة تضم العديد من نجوم الرياضة في بريطانيا، ومن أبرزهم نجم كرة القدم ديفيد بيكهام الذي حقق في مسيرته الرياضية وحتى اعتزاله في 2013 قرابة 200 مليون جنيه إسترليني.

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