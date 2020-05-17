شكرا لقرائتكم خبر عن ديون روما تدفعه لبيع «زانيولو».. وليفربول يراقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قد يضطر نادي روما الإيطالي لبيع نجمه نيكول زانيولو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تسديد الديون المتراكمة على النادي، فيما يراقب نادي ليفربول الإنجليزي الموقف.

وكان اللاعب الإيطالي صاحب الـ 20 عامًا قد تعرض لإصابة بالرباط الصليبي في ديسمبر الماضي أبعدته عن المشاركة مع ذئاب العاصمة الإيطالية.

وحسب «فوتبول إيطاليا»، فإن إصابة اللاعب والمعاناة الاقتصادية لروما بالإضافة لأزمة كورونا ستخفض على الأغلب قسمة «زانيولو»، ويبدو ليفربول عامًا على استغلال الوضع للحصول على توقيعه.

وكان «زانيولو» قد شارك في 24 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات قبل الإصابة وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين.