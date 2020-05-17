شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» يتحدث عن دعم جماهير أستون فيلا.. وصعوبة الصيام في إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه النجم المصري محمود حسن «تريزيجيه»، لاعب فريق أستون فيلا، رسالة شكر لجماهير فريقه بسبب الدعم الذي حصل عليه خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وقال تريزيجيه، في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للنادي: «أشكر عشاق أستون فيلا على وقوفهم معنا وسأبذل قصارى جهدي لجعلهم سعداء،أنا أيضا أشكر الشعب المصري على دعمه المستمر، وأود أن أقول لهم أنني لم أحقق ذلك بمفردي وأتمنى ألا يعتبر نجاحي في المستقبل نجاحًا لي بل نجاحًا لكل مصر، أعد بأنني سأبذل قصارى جهدي كل يوم لجعلهم وبلادي فخورين».

وبينما لم تُتخذ بعد أي قرارات بشأن استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز، يحاول تريزيجيه البقاء إيجابيا، وعن التوقف علق قائلا: «استغل هذا التوقف لاقترب أكثر من عائلتي، الأمر صعب لأنك خارج العمل ولا تفعل الشيء الذي تحبه وهو لعب كرة القدم، أنت تريد التدريب، ولعب المباريات، والذهاب إلى النادي، ومواجهة التحديات اليومية. هذا له آثاره بشكل طبيعي.. ومع ذلك، هناك جانب إيجابي حيث يمكنك قضاء المزيد من الوقت مع عائلتك والاقتراب منهم».

وتطرق الموقع إلى إشكالية الحفاظ على لياقته البدنية من المنزل، في ظل بداية شهر رمضان المبارك حيث يجب على تريزيجيه والمسلمين في جميع أنحاء العالم الامتناع عن الأكل أو الشرب من الفجر حتى غروب الشمس- مما يمثل تحديًا خاصًا في المملكة المتحدة حيث تكون الأيام طويلة مع اقترابنا من الصيف.

وقال صاحب الـ25 عام: «إنه صعب للغاية لأن اليوم طويل جدا هنا.. عندما تفطر عائلتي في مصر، أكون ما زلت أصلي صلاة العصر هنا. هناك ثلاث إلى أربع ساعات إضافية من الصيام هنا ومصر، ولكن عليك الحفاظ على صحتك ووزنك طوال الوقت.. جسدنا هو رصيدنا كلاعبين. خاصة في هذه الفترة لأننا نبقى في المنزل معظم الوقت، يجب عليك مراقبة وزنك وصحتك».

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