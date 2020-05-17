شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: طريقة احتفالي في نهائي الكأس كانت سببًا في عدم انتقالي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن احتفاله على طريقة مؤمن زكريا، في مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، كانت سببًا في عدم إتمام صفقة انتقاله إلى الفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد واجه سموحة في نهائي كأس مصر موسم 2018 وتعادل الفريقان بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي أحرزهما حسام حسن لسموحة وكاسونجو للزمالك، قبل أن يحسم اللقب لصالح الزمالك بضربات الترجيح.

وقال حسام حسن، خلال استضافته على قناة «أون تايم سبورت»: «طريقة احتفالي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر منعني من الانضمام للأبيض في نهاية الموسم بعدما كان هناك تواصل وشبه اتفاق مع أحد الوكلاء».

وأضاف: «الخبرات تأتي من هذه المواقف ولو عاد بي الزمن لم أكن احتفل بطريقة لاعب خصم لنادي الزمالك حتى لا استفز جماهيره».