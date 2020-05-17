مدرب إيغالو الشخصي: جاهز للعودة الى مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

سيكون ​أوديون إيغالو​ جاهزًا للذهاب ل​مانشستر يونايتد​ بمجرد استئناف الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك وفقا للمدرب الشخصي لمهاجم ​شنغهاي شينهوا​، إيكيميني إيكيت.

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وقال: "إنه رياضي رائع، لم أر قط شخصًا أكثر شغفًا بعمله منه. أعتقد أنه في حالة بدنية ممتازة. يحب اللعبة. يريد فقط أن يتدرب. حتى لو لم يعد الدوري في الأشهر الثلاثة المقبلة، فسيستمر في التدريب كل يوم. إنه منضبط للغاية".

وأضاف: "إنه يركز دائمًا على التأكد من أنه يفعل ما يحتاج للقيام به ومن ثم دفع نفسه إلى أبعد".

وأضاف إيكيت: "إنه وحش وهو على استعداد للعودة إلى اللعبة مباشرة. إنه رجل متحمس للغاية ويمكنك معرفة ذلك بالطريقة التي يتدرب بها".