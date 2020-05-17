- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب إيغالو الشخصي: جاهز للعودة الى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
سيكون أوديون إيغالو جاهزًا للذهاب لمانشستر يونايتد بمجرد استئناف الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك وفقا للمدرب الشخصي لمهاجم شنغهاي شينهوا، إيكيميني إيكيت.
وقال: "إنه رياضي رائع، لم أر قط شخصًا أكثر شغفًا بعمله منه. أعتقد أنه في حالة بدنية ممتازة. يحب اللعبة. يريد فقط أن يتدرب. حتى لو لم يعد الدوري في الأشهر الثلاثة المقبلة، فسيستمر في التدريب كل يوم. إنه منضبط للغاية".
وأضاف: "إنه يركز دائمًا على التأكد من أنه يفعل ما يحتاج للقيام به ومن ثم دفع نفسه إلى أبعد".
وأضاف إيكيت: "إنه وحش وهو على استعداد للعودة إلى اللعبة مباشرة. إنه رجل متحمس للغاية ويمكنك معرفة ذلك بالطريقة التي يتدرب بها".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب إيغالو الشخصي: جاهز للعودة الى مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.