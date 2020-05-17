سبادافورا يأمل عودة الدوري الايطالي في 13 حزيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

اعرب ​وزير الرياضة​ الإيطالي، فينتشينزو ​سبادافورا​ عن امله في عودة بطولة الدوري مرة أخرى خلال شهر حزيران المقبل رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.



وكانت رابطة الاندية الايطالية قد تقدمت باقتراح للوزارة خلال الأيام القليلة الماضية بأنها مستعد لعودة بطولة الدوري يوم 13 حزيران.

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وكانت الحكومة الإيطالية قد سمحت رسميًا بعودة التدريبات الجماعية بداية من الإثنين، لكن الشكوك لا تزال قائمة حول الموعد النهائي لاستئناف المباريات الرسمية.

وتحدث سبادافورا لموقع "CasaNapoli" :" نعمل بجهد من أجل استئناف بطولة الدوري والتأكد من استمرارها حتى النهاية".

وأضاف:" هناك من أساء فهم تحذيراتنا، لقد أعطتنا الحكومة الضوء الأخضر والآن القرار النهائي في يد رابطة الأندية، واتمنى عودة الدوري الإيطالي في 13 حزيران ولكن ليس هناك موعدًا مؤكدًا".

وأتم:" المشكلة انه ليس هناك اتفاق الاتحاد ورابطة الاندية، بالاضافة الى مشكلة الحجر الصحي، إذا أصيب أحد اللاعبين بالفيروس سينعزل الفريق لمدة 14 يومًا للتأكد من سلامة الجميع".