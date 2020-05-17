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سبادافورا يأمل عودة الدوري الايطالي في 13 حزيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

اعرب ​وزير ​ الإيطالي، فينتشينزو ​سبادافورا​ عن امله في عودة بطولة الدوري مرة أخرى خلال شهر حزيران المقبل رغم جائحة .

وكانت رابطة الاندية الايطالية قد تقدمت باقتراح للوزارة خلال الأيام القليلة الماضية بأنها مستعد لعودة بطولة الدوري يوم 13 حزيران.

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وكانت الحكومة الإيطالية قد سمحت رسميًا بعودة التدريبات الجماعية بداية من الإثنين، لكن الشكوك لا تزال قائمة حول الموعد النهائي لاستئناف المباريات الرسمية.

وتحدث سبادافورا لموقع "CasaNapoli" :" نعمل بجهد من أجل استئناف بطولة الدوري والتأكد من استمرارها حتى النهاية".

وأضاف:" هناك من أساء فهم تحذيراتنا، لقد أعطتنا الحكومة الضوء الأخضر والآن القرار النهائي في يد رابطة الأندية، واتمنى عودة في 13 حزيران ولكن ليس هناك موعدًا مؤكدًا".

وأتم:" المشكلة انه ليس هناك اتفاق الاتحاد ورابطة الاندية، بالاضافة الى مشكلة الحجر الصحي، إذا أصيب أحد اللاعبين بالفيروس سينعزل الفريق لمدة 14 يومًا للتأكد من سلامة الجميع".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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