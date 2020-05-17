ليفاندوفسكي: فيرنر من أفضل 5 مهاجمين في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

صنّف ​روبرت ليفاندوفسكي​، مهاجم ​بايرن ميونيخ​، ​تيمو فيرنر​، من بين أفضل الهدافين في العالم.

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ويعتبر مهاجم ​لايبزيغ​ هدفا لكل من ​ليفربول​ و​برشلونة​.

وسُئل ليفاندوسكي من قبل لجنة دولية عن فيرنر فأبدى اعتقاده بأنه من بين أكبر خمسة مهاجمين في العالم في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن ليفاندوفسكي قوله: "إذا تحدثنا عن الرقم 9 (المهاجم الكلاسيكي)، أود أن أقول: ​كريم بنزيما​، تيمو فيرنر، ​لويس سواريز​، ​سيرجيو أغويرو​ وكيليان مبابي".