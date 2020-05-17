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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفاندوفسكي: فيرنر من أفضل 5 مهاجمين في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
صنّف روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، تيمو فيرنر، من بين أفضل الهدافين في العالم.
ويعتبر مهاجم لايبزيغ هدفا لكل من ليفربول وبرشلونة.
وسُئل ليفاندوسكي من قبل لجنة دولية عن فيرنر فأبدى اعتقاده بأنه من بين أكبر خمسة مهاجمين في العالم في الوقت الحالي.
ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن ليفاندوفسكي قوله: "إذا تحدثنا عن الرقم 9 (المهاجم الكلاسيكي)، أود أن أقول: كريم بنزيما، تيمو فيرنر، لويس سواريز، سيرجيو أغويرو وكيليان مبابي".
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