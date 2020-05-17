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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان يدخل الصراع على حارس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
يرغب نادي ميلان الايطالي في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من خلال التعاقد مع البرازيلي نيتو حارس مرمى برشلونة الاسباني، وذلك بحسب تقارير صحف إسبانية.
ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنَّ ميلان يسعى لضم نيتو، حيث يرغب البرازيلي في الرحيل لعدم مشاركته بصورة منتظمة والاعتماد على الالماني تير شتيغن.
وأوضحت أنَّ ميلان سيتحرك لضم نيتو، بعد ازدياد من فرص رحيل جيانلويجي دوناروما عن الروسونيري في الصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ نيتو يحظى أيضًا باهتمام أتلتيكو مدريد، وإشبيلية.
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