ميلان يدخل الصراع على حارس برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

يرغب نادي ​ميلان​ الايطالي في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من خلال التعاقد مع البرازيلي نيتو حارس مرمى ​برشلونة​ الاسباني، وذلك بحسب تقارير صحف إسبانية.

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ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنَّ ميلان يسعى لضم نيتو، حيث يرغب البرازيلي في الرحيل لعدم مشاركته بصورة منتظمة والاعتماد على الالماني تير شتيغن.

وأوضحت أنَّ ميلان سيتحرك لضم نيتو، بعد ازدياد من فرص رحيل جيانلويجي دوناروما عن الروسونيري في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ نيتو يحظى أيضًا باهتمام أتلتيكو مدريد، وإشبيلية.