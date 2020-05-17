الاستهتار وحده لا يكفى للرحيل.. فايلر يكشف عيبا فنيا لصالح جمع بالملعب

جدة - عمرو شويل مازال ملف صالح جمعة لاعب النادى الاهلى من أهم الملفات التي تشغل كثيرون في القلعة الحمراء لاسيما وأن جمعة من اللاعبين الذين لا يختلف أحداً على قدراتهم الفينة العالية ويحتاج فقط للإلتزام حتى يُظهر كل ما لديه من أمكانيات وقدرات فنية عالية لذا يطرح البعض تساؤلات من وقت لأخر حول مستقبل اللاعب في الاهلي لاسيما وأن أزمة صالح الأخيرة وقيامه بنشر صورة عبر حسابه على "إنستجرام" يسخر خلالها من رينيه فايلر المدير الفني للفريق ومن طريقة تعامله معه في الفريق جعلت البعض يؤكد أن علاقة صالح بالاهلي قد إنتهت.

كثيرون وربما الجميع يعلم أن فايلر رفض بقاء صالح جمعة في الأهلي لأسباب تأديبية وتتعلق بعدم إلتزام اللاعب وطالب المدير الفني للفريق في يناير الماضي تسويق اللاعب لكن المحاولات فشلت ليستمر الأخير مع الفريق حتى الأن ، لكن هل هناك أسباب أخرى غير الألتزام جعلت فايلر يرفض بقاء صالح جمعة في الأهلي؟

مصدر في فريق الكرة بالأهلي ، كشف لـ"الخليج 365" عن سبب غضب فايلر من صالح جمعة ، قائلاً: عندما تولي فايلر تدريب الأهلي أوائل سبتمبر الماضي وصلت له معلومات بأن صالح لاعب صاحب قدرات فنية عالية لكنه غير ملتزم ولا يُنفّذ التعليمات وبدأ فايلر يتابع اللاعب عن قرب في التدريبات ويمنحه تعليمات مُتتالية.

وأوضح المصدر أن فايلر بعد فترة رفض بقاء صالح جمعة ليس فقط لعدم إلتزام اللاعب وإصراره على السهر الأمر الذى أنعكس سلبياً على أداؤه في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني لكن لأن صانع العاب الاهلي لا يؤدي في الملعب بطريقة تناسب طرق اللعب الحديثة.

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وتابع المصدر : فايلر لاحظ أن صالح جمعة لا يتحرك ولا يبذل أي مجهود في الملعب حينما يفقد الكرة وهذا أمر سلبي للغاية في أي لاعب وفقاً للكرة الحديثة التى تُحتّم على أي لاعب التحرك والقيام بأدوار أخرى عندما يفقد الكرة حيث يستوجب عليه الألتحام مع الخصم لأستخلاص الكرة ومساعدة زملاؤه في الفريق دفاعاً وهجوماً.

وأكد المصدر أن فايلر وصف طريقة لعب صالح جمعة بالغير مناسبة له لذا طلب رحيله من الفريق لأنه لا يحتاج إلا للاعب الذي يُنفّذ فكره وخططه حتى لو كانت أمكايناته الفنية أقل من أمكانيات صالح جمعة.

صالح جمعة كان قد نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام يسخر فيها من فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، حيث نشر اللاعب صورة كوميكس له مع فايلر يقوم خلالها المدرب بإنزال اللاعب من سيارة الأهلى على طريقة الممثل أحمد زاهر مع ابنة أخيه الطفلة مريم ابنة فى مسلسل البرنس، حيث ألقى أحمد زاهر بالطفلة فى الشارع، وأراد اللاعب التأكيد على أن فايلرألقاه فى الشارع كما فعل أحمد زاهر مع ابنة شقيقه قبل أن يقوم صالح جمعة بحذف الصورة من على صفحته بعد الهجوم عليه.

مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى كشف موقف ناديه من سخرية صالح جمعة رينيه، مؤكداً أنه سيتم فرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب لسخريته من مدربه من ناحيه، وبسبب خرقه القيود المفروضة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعى من ناحية أخرى.