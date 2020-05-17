شكرا لقرائتكم تقارير تونسية تكشف شروط الزمالك الـ3 للسماح برحيل فرجانى ساسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير تونسية عن أن نادى الزمالك وضع 3 شروط للسماح برحيل فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بداية من الموسم الجديد بعد تلقيه العديد من العروض المغرية على مدار الفترة الماضية.

كان نادى الزمالك قد تعاقد مع فرجانى ساسي قبل موسمين قادما من صفوف النصر السعودي ونجح فى تقديم مستويات رائعة مع القلعة البيضاء وتوج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة القصيرة مع الفريق.

Advertisements

قالت صحيفة "تونس الرقمية" أن الشروط التى حددتها إدارة نادى الزمالك للموافقة على رحيل التونسى فرجانى ساسى تأتى على رأسها موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق فى ظل اعتماد كارتيرون على اللاعب التونسى نظرا لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية عالية ساهمت فى إحداث فارق كبير لفريق الزمالك خلال الفترة الماضية.

أشارت الصحيفة إلى أن الشرط الثانى التى وضعته إدارة نادى الزمالك هو ضرورة الحصول على البديل المناسب لفرجانى ساسى القادر على تعويض مكانه داخل الفريق خاصة أن منطقة وسط الملعب أحد عناصر القوة فى صفوف الأبيض خلال الموسم الماضى.

أضافت الصحيفة أن الشرط الثالث يرتكز فى النواحى المالية حيث تقوم إدارة الكرة بالزمالك بحساب القيمة المالية التى تحملتها خزينة النادي في التعاقد مع اللاعب وتحديد هامش ربح للأبيض يفوق تلك القيمة المالية وبذلك تحدد القيمة التسويقية التى يجب تحقيقها للموافقة على رحيله.