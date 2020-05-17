شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يجتمع بوزيرة الصحة لمناقشة مصير النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة جلسة بعد قليل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان ، لمناقشة إمكانية استئناف النشاط الرياضى من جديد من عدمه وتحديداً الدوري المصري، خاصة بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازى للحد من انتشار الفيروس ، ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة مع بعض ممثلى وزارة الصحة، لدراسة متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة فى ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد.

تقام الجلسة بين صبحى وزايد فى الثالثة مساء اليوم ، بمقر ديوان وزارة الصحة ، ويعد الملف الرئيسى على مائدة الاجتماع هو مناقشة المسابقات المحلية، سواء بالاستئناف أو الإلغاء، وفقاً لتطورات الموقف بالنسبة لأزمة وباء كورونا المستجد، التى اجتاحت العديد من دول العالم وتسببت فى توقف الانشطة الرياضية حول العالم.

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كما يتناول اجتماع وزير الرياضة مع وزيرة الصحة الحديث حول الإجراءات الوقائية والمعايير والاشتراطات الواجبة لمجابهة فيروس كورونا، والتزام مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بها، واتخاذها كافة التدابير واشتراطات السلامة والوقاية وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، كما تم استعراض سيناريوهات التعامل ما بعد الأزمة وتقييم المخاطر.

ومن المنتظر أن يتم رفع توصيات الجلسة على مجلس الوزراء ، لإعلان القرار النهائى بشأن النشاط الرياضى سواء باستئنافه أو إلغاؤه .