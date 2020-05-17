شكرا لقرائتكم فيديو.. أعمال إنشائية عملاقة بنادي city club شبين الكوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل شركة "استادات القابضة" العمل الجاد للانتهاء من نادي city club بمدينة شبين الكوم والذي من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة به خلال الأشهر المقبلة وافتتاحه في الربع الأخير من العام الجاري، وتجري الشركة مجموعة إنشاءات عملاقة بالنادي الذي يعد واحدا من بين ١٥ ناديا سيتم افتتاحهم تباعا ضمن سلسلة أندية city club بمختلف محافظات الجمهورية، وكشفت الشركة في وقت سابق عن انتهاء الحجز بالمرحلة الأولى لعضويات فرع شبين الكوم بعدما وصل عدد الحاجزين للعضويات ١٠٢٠ عضوية في أقل من أسبوع واحد، حيث من المنتظر أن تعلن الشركة قريبا عن بدء الحجز في المرحلة الثانية من العضويات بالنادي.

وشهدت الأيام الماضية إقبالاً كبيراً من الجماهير المصرية على الاشتراك في النادي، بعد المزايا العديدة التي أتحاها للأعضاء بأقل تكلفة ووفقاً للمعايير العالمية، ومن المقرر أن تبدأ التسليمات في شهر أكتوبر من العام الجاري، تنفيذاً لوعود النادي في مختلف محافظات الجمهورية، في تجربة فريدة بالرياضة المصرية وفي ضوء اتجاه الدولة للنهوض بقطاع الرياضة بشكل عام.

وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت، فى وقت سابق، عن إطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق فى مصر سلسلة فروع city club وهى سلسلة أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية تقام فى جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة لكافة أفرد المجتمع المصري، فى إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية فى مصر.

Advertisements

وفى city club سيكون لدى كل العائلات المصرية فرصة أقوى فى الترابط الأسرى بالتجمع فى بيئة صحية واجتماعية سليمة لتمضية أجمل الأوقات وممارسة أفضل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية.

وتسعى سلسلة city club لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة فى مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهى فى جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية فى القاهرة .

وقررت الشركة البدء فى افتتاح أول 5 فروع من سلسلة أندية city club فى أكتوبر القادم على أن يتم افتتاح باقى الفروع فى 15 مدينة فى شهر أكتوبر عام 2022.