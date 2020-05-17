شكرا لقرائتكم صانع ألعاب الزمالك ينشر صورة مرانه مع مدافع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر إمام عاشور، صانع ألعاب الزمالك، صورة له خلال مرانه مع ياسر إبراهيم مدافع الأهلى، إلى جانب صورة أخرى له مع مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض، وذلك على هامش الاستعدادات التى يخوضها خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا وجاءت الصور التى نشرها إمام عاشور عبر "ستورى" حسابه على موقع "انستجرام"، على هامش التدريبات التى يخوضها اللاعب رغم تعرضه لعقوبة الإيقاف على خلفية الأحداث الشهيرة فى مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى، التى انتهت بتتويج الأبيض باللقب، بعد فوزه على الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى، بالإمارات، فبراير الماضى، والتى جاءت بعد أيام من تتويج قلعة ميت عقبة بلقب السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى.



إمام عاشور



إمام وياسر

وشارك إمام عاشور مع الزمالك هذا الموسم فى 4 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، لمدة 158 دقيقة، فيما شارك فى مباراتين مع المنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التى أقيمت فى مصر 2019، وذلك لمدة 67 دقيقة.

Advertisements

فيما يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خروج إمام عاشور، صانع ألعاب الفريق الأبيض، معارا فى الموسم الجديد من قلعة ميت عقبة حتى يشارك بشكل أساسى بصورة منتظمة، ثم يعود إلى الفريق الأبيض عقب نهاية تلك الإعارة، حيث ناقش كارتيرون مع جهازه المعاون فكرة خروج إمام عاشور على سبيل الإعارة فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل عدم حصوله على فرصة للتواجد اساسيًا مع الفريق منذ بداية الموسم الحالى، لذا فضل فى خروجه للإعارة حتى يحصل على خبرات المشاركة.

ويتابع المدرب الفرنسى لاعبى الزمالك بصفة مستمرة وتطبيقهم لتدريبات الحجر المنزلى الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث تم تعليق منافسات الدورى الممتاز، منذ منتصف مارس الماضى، بالإضافة إلى تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، لأجل غير مُسمى حيث كان من المقرر، أن يواجه الأبيض نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، والتى كان مقررًا لها خلال شهر مايو الجارى.