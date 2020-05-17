شكرا لقرائتكم الأهلي يكلف محمد سراج بالإشراف على مشروع "جراج" مدينة نصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلّف مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس محمد سراج الدين عضو المجلس بالأشراف على مشروع "الجراج" بفرع النادي بمدنية نصر، وطلب المجلس في أجتماعه الأخير الذي عُقد الخميس الماضي بمقر الجزيرة من محمد سراج الدين متابعة مشروع الجراج وما يتطلبه هذا المشروع من إجراءات ومتابعات مع أكثر من جهة خارج النادي منها محافظة القاهرة والترتيب معها بشأن عدة أمور تتعلق بتراخيص الجراج والأنتهاء منه في الموعد الُمتفق عليه في النادي بإعتباره أحد المشاريع الهامة التي يرغب مجلس محمود الخطيب في الإنتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويثق مجلس الأهلي في قدرات محمد سراج الدين بأعتباره أحد العناصر الهامة الشابة في النادي ويمتلك رؤية جيدة وإصرار على حسم الملفات التى يتم تكليفه بها من قبل المجلس حيث أثبت جدارة وكفاءة واضحة خلال الفترة الماضية بشهادة الجمعية العمومية للنادي ومجلس الإدارة برئاسة الخطيب.

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وحرص محمد سراج الدين على زيارة الموقع المُخصص للجراج في فرع مدينة نصر منذ أيام برفقة العميد محمد مرجان الميدر التنفيذي للنادي والمهندس سامح على كامل، المستشار الهندسي للنادي وقام عضو مجلس الأهلي بُمعاينة المكان المُخصص للجراج المُسطّح وتجهيز خطة البدء فيه خلال الفترة القليلة المقبلة.

بعيداً عما سبق ، يواصل مجلس الأهلى اجتماعاته المُتتالية، للبحث عن حلول للخروج من الأزمة المالية ورفض المجلس الأهلاوي السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.