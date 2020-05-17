شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. أحمد بلال : أعشق البط والمحشى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم النادي الاهلى السابق أنه عاشق للبط والمحشى ويفضلهم دائما على سفرة رمضان ويحتفل العالم الإسلامى حاليا بحلول شهر رمضان المبارك والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر. وأضاف بلال فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يفضل التفرغ للعبادات فى ذلك الشهر الفضيل وفى الفترة الحالية جيب علينا تكثيف الدعاء بأن ربنا يرفع عن العالم والبشرية أجمع الوباء - على حد قوله

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