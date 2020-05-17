قبل عودة التدريبات الجماعية.. الدوري الايطالي بصدد اعتماد بروتوكول جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تستعد أندية الدوري الإيطالي لعودة التدريبات الجماعية غدًا الاثنين، وفقًا لما أقرته الحكومة الايطالية في وقت سابق، ومن المقرر أن يتم اعتماد البروتوكول الطبي لبدء الموسم اليوم الأحد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتبول إيطاليا"، فقد تم التوقيع على أحدث مرسوم حكومي الليلة الماضية وتم تقديمه في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي ، تأكد خلاله عودة أندية الكالتشيو للتدريبات الجماعية بدءا من غد الاثنين.

ومع ذلك، تم رفض البروتوكول الطبي الذي وافقت عليه الحكومة و الاتحاد الايطالي يوم الأربعاء الماضي، من قبل رابطة اللاعبين لاعتراضها على بعض البنود.

واحتجت الرابطة على مقترح فرض الحجر الصحي لمدة 15 يوما على المجموعة بأكملها إذا تم التأكد من إيجابية أحد اللاعبين للفيروس، باعتباره مقترح مفرط وسيؤدي إلى توقف الموسم.

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من جانبها، قدمت رابطة اللاعبين عدة مقترحات للبروتوكول الطبي وقدمتها للحكومة، على أن يتم مناقشتها في اجتماع اليوم الأحد.

واقترحت الرابطة أن يتم إخضاع اللاعب المصاب للحجر الصحي، بينما يخضع باقي اللاعبين والجهاز الفني والموظفين للمسح الشامل واختبارات الدم بدلا من عزل المجموعة بأكملها.

في الوقت نفسه، اقترحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن تتدرب الفرق بطريقة "شبه فردية" بمعنى الحفاظ على البعد الاجتماعي مع السماح بالتواجد ضمن مجموعة حتى يتمكنوا من تمرير الكرة إلى بعضهم البعض.

من جانبها قالت "فوتبول إيطاليا" إن هناك حالة من التفاؤل تسود بين أندية الدوري الإيطالي والحكومة بشأن استئناف الموسم اعتبارًا من 13 يونيو واختتامه بحلول نهاية يوليو.