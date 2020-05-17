ليبي: ما يحدث يثير غضبي.. ويجب استئناف الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - تورينو- (د ب أ):

أكد مارشيلو ليبي، المدير الفني الأسبق للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، ضرورة استئناف فعاليات الدوري الإيطالي للعبة في أسرع وقت مشيرا إلى أن كرة القدم صناعة، ويجب التعامل معها على هذا الأساس.

وتساءل ليبي، الذي قاد المنتخب الإيطالي للفوز بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا ، عن السبب وراء عدم استئناف المسابقة حتى الآن رغم تراجع حدة الأزمة الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد من ناحية والتصريحات الصادرة بضرورة التعايش مع هذا الوباء.

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وقال ليبي، في تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية الرياضية اليوم الأحد: "الواقع الذي نعيشه يثير الغثيان؛ إنه يثير غضبي. نحن في 2020، ووصلنا إلى المريخ، ولا نستطيع التوصل إلى مصل مضاد للفيروس".

كان هذا ملخص ما تحدث عنه ليبي بشكل عام فيما قال المدرب المخضرم عن الوضع في كرة القدم : "يجب بالطبع أن نبدأ مجددا فعاليات الدوري الإيطالي. أبلغونا منذ فترة طويلة بأن علينا التعايش مع الفيروس. فلماذا لم نستأنف نشاط كرة القدم ؟ىهذا المرض فقد قوته الآن. لم يعد كما كان قبل شهرين عندما واجهنا هجوما مثل تسونامي. يمكن التعامل مع المشكلة بطريقة مختلفة".

وأضاف: "المستشفيات الآن يمكنها تنظيم نفسها. فلماذا لا تبدأ كرة القدم مجددا؟ ربما تحب كرة القدم أو لا تحبها، ولكن كرة القدم الاحترافية صناعة ويجب معاملتها هكذا".