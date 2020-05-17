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في مجموعات.. أندية الليجا تدخل المرحلة الثالثة من التدريبات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدر نادي الإسباني بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن خلاله العودة للتدريبات الجماعية بدءا من غدٍ الاثنين.

كان النادي الكتالوني قد عاد للتدريبات قبل عدة أيام بشكل فردي، بعدما أعطت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر للأندية بالعودة للتدريبات.

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وبحسب بيان الفريق الكتالوني، فإن أندية ستدخل المرحلة الثالثة من التدريبات بدءا من الغد.

ومن المقرر أن يبدأ مران الفريق الكتالوني في تمام التاسعة والنصف صباح غد الاثنين (بتوقيت إسبانيا)، على أن يقام في المدينة (خوان جامبر).

وأشار البيان الصادر عن النادي الكتالوني إلى أن الفريق سيخوض التدريب في مجموعات تصل إلى 10 لاعبين- وفقًا لتعليمات رابطة الليجا.

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