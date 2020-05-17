محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
حوّل أولسان هيونداي تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين 3-2 على مضيفه سوون سامسونج بلووينجز في المرحلة الثانية من الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم.
وأكد أولسان هيونداي بدايته القوية في رحلة الدفاع عن لقب البطولة حيث رفع رصيده إلى ست نقاط ليقفز إلى صدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام تشونبوك هيونداي موتورز فيما تجمد رصيد بلووينجز عند نقطة واحدة من مباراتين خاضهما حتى الآن في المسابقة.
وأنهى بلووينجز الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله سونج بيوم كو في الدقيقة الأخيرة من الشوط.
وفي الشوط الثاني، عزز الفريق تقدمه بهدف ثان سجله سليمان كربيتش في الدقيقة 47 قبل أن يرد أولسان هيونداي بقوة ويسجل ثلاثة أهداف أحرزها البرازيلي جونيور نيجايو في الدقيقتين 54 و89 وإن سيونج كيم في الدقيقة 61 .
كانت هذه تفاصيل خبر أول ريمونتادا في زمن الكورونا.. سحر البرازيل يقود هيونداي لصدارة الدوري الكوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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