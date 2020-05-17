سر_الرقم (24).. عبد الحليم علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

لم يكن 24 هو الرقم الذي يريد عبد الحليم علي أن يضعه على قميصه في الملاعب قبل أن يصبح الرقم مميزاً له في الملاعب.

قصة الرقم 24 مع عبد الحليم علي، لاعب الزمالك السابق، هو موضوع حلقة اليوم من سلسلة #سر_الرقم التي تُنشر تباعاً على موقع يلاكورة/ الخليج 365 بالتزامن مع أيام شهر رمضان.

في نهاية القرن الثاني، ضمه الزمالك قادماً من الشرقية؛ حيث اختار الرقم 9 كونه الأبرز للمهاجمين ولكن الأمر لم يستمر كثيرًا فاستهل مسؤولو ناديه القرن الثالث بضم التوءم حسام وإبراهيم حسن من الأهلي.

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الرقم 9 كان المميز لحسام حسن في مسيرته مع الأهلي ومنتخب مصر فترك عبد الحليم علي الرقم للوافد الجديد على الفريق وارتدى 26 وغيره من الأرقام.

ولكن العندليب ـ كما تلقبه الجماهير ـ لم يطرب لهذه الأرقام حتى قرر ارتداء القميص رقم 24 ، الرقم الذي يُعد مميزاً له؛ فولد 24 أكتوبر 1973.

واستمر عبد الحليم علي برقم 24 فأصبح مميزاً له حتى اعتزال الكرة عام 2009 ولكن يبدو أن الرقم 24 أراد أن يميز صاحبه في الزمالك أكثر، فالعندليب هو الهداف التاريخي لناديه أفريقياً برصيد 24 هدفاً!