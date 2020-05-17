محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
عادت كرة القدم للحياة مرة أخرى عن طريق بطولة الدوري الألماني بعد توقف دام لمدة شهرين تقريباً بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
واُستأنفت، أمس السبت، الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا" من هذا الموسم 2019-2020 بدون حضور جماهيري.
وتُستكمل الجولة اليوم الأحد بإقامة مباراتين، على أن تُختم غدا الاثنين بلقاء فيردر بريمن وباير ليفركوزن.
وتأتي مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة كالتالي:
كولن وماينز 05 - الساعة الثالثة والنصف عصرا 15:30 - وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 - بتعليق سوار الذهب.
كولن وماينز 05 - الساعة السادسة مساء 18:00 - وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 - بتعليق علي محمد علي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالقنوات الناقلة.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم بالبوندسليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.