بالقنوات الناقلة.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم بالبوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عادت كرة القدم للحياة مرة أخرى عن طريق بطولة الدوري الألماني بعد توقف دام لمدة شهرين تقريباً بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

واُستأنفت، أمس السبت، الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا" من هذا الموسم 2019-2020 بدون حضور جماهيري.

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وتُستكمل الجولة اليوم الأحد بإقامة مباراتين، على أن تُختم غدا الاثنين بلقاء فيردر بريمن وباير ليفركوزن.

وتأتي مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة كالتالي:

كولن وماينز 05 - الساعة الثالثة والنصف عصرا 15:30 - وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 - بتعليق سوار الذهب.

كولن وماينز 05 - الساعة السادسة مساء 18:00 - وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 - بتعليق علي محمد علي.