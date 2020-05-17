في رسالة عبر إنستجرام.. إبراهيموفيتش يشكر بوندسليجا على استئناف الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- (د ب أ):

كشف نجم كرة القدم السويدي المخضرم زالاتان إبراهيموفيتش عن تقديره واحترامه لبطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) موجها الشكر إلى المسؤولين عن البطولة على استئناف فعالياتها رغم أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكر إبراهيموفيتش، 38 عاما، على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت: "أعلنوا هذا. وفعلوها. نشكركم".

وصبغ إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي رسالته على إنستجرام بألوان العلم الألماني.

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وعاد إبراهيموفيتش إلى إيطاليا قبل أيام بعدما قضى الأسابيع القليلة الماضية في العاصمة السويدية ستوكهولم في ظل توقف الأنشطة الرياضية في معظم أنحاء العالم بسبب وباء كورونا.

وحافظ إبراهيموفيتش على لياقته البدنية، من خلال التدريب على ملعب نادي هاماربي بالعاصمة السويدية.

وسيتم السماح لفرق دوري الدرجة الأولى في إيطاليا بالتدريب في مجموعات صغيرة من اللاعبين بداية من يوم غد الاثنين فيما سيتخذ القرار بشأن استكمال أو إنهاء الموسم في نهاية مايو الحالي.