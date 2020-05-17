تقرير.. عودة البوندسليجا بين الكمامات وتوهج دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وسط كمامات الوجه والمدرجات الخالية من الجماهير ولوائح لا نهاية لها، استأنف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم فعالياته أمس السبت، بعد فترة من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت عودة البوندسليجا حالة من التألق اللافت من جانب بوروسيا دورتموند المنافس على اللقب، بعدما اكتسح ضيفه شالكه برباعية بيضاء في ديربي رور.

وعزز دورتموند موقعه في وصافة جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن المتصدر بايرن ميونخ الذي يلتقي بعد ساعات مع مضيفه يونيون برلين.

ورغم الغيابات العديدة بسبب الإصابات، ظهر دورتموند بمستوى فني رائع في مواجهة الديربي.

بوروسيا مونشنجلادباخ من جانبه سجل هدفين في غضون ثمان دقائق في طريقه نحو الفوز على اينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق نقطتين عن دورتموند.

وعلى النقيض اكتفى لايبزج بالتعادل مع ضيفه فرايبورج بهدف لمثله وكان قاب قوسين أو أدنى من الخسارة في اللحظات الأخيرة لولا قرار حكم الفيديو المساعد باحتساب تسلل ضد فرايبورج، ليحتل بذلك لايبزج المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن الصدارة.

وقال جوليان براندت لاعب دورتموند الذي صنع الهدف الثاني لرافاييل جيريرو والهدف الثالث لثورجان هازارد "ليس هناك أفضل من استئناف الموسم مجددا بمثل هذا الانتصار".

ويلتقي دورتموند في الجولة التالية مع مضيفه فولفسبورج الاسبوع المقبل قبل أن يستضيف بايرن في مباراة حاسمة على القمة في 26 أيار/ مايو الجاري، يستهدف من خلالها تعطيل مسيرة النادي البافاري نحو التتويج باللقب الثامن على التوالي في البوندسليجا.

وقال مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند "قدمنا مباراة طيبة حقا، لم نكن نعرف كيف سيكون مستوانا بعد هذا التوقف الطويل".

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وافتتح إيرلينج هالاند التسجيل لدورتموند ليواصل مسيرته الرائعة مع الأهداف.

وافتقد دورتموند جهود القائد ماركو ريوس واكسل فيتسيل وإيمري تشان ودان اكسل زاجادو، الذي وفقا للمدرب لوسيان فافر لن يلعب مجددا هذا الموسم بسبب الإصابة في الركبة.

وسجل الحسن بليا هدفا لجلادباخ بعد مضي 40 ثانية فقط في شباك فرانكفورت، ثم أضاف ماركوس تورام الهدف الثاني قبل أن يختتم رامي بن سعبيني التسجيل من ضربة جزاء في الشوط الثاني.

وقال جوناس هوفمان جناح جلادباخ "قلت الاسبوع الماضي أنه سيكون من الجيد أن نبدأ مبارياتنا التسع الأخيرة بانتصار"، مشيرا إلى أن تقدم فريقه للمركز الثالث بجدول الترتيب "يرفع من الروح المعنوية بكل تأكيد".

وفي الوقت الذي أتمم فيه دورتموند وجلادباخ المهمة بنجاح فإن لايبزج تعثر في الجولة الأولى بعد الاستئناف في مواجهة فرايبورج.

وقال جوليان ناجلسمان مدرب لايبزج "إذا نظرت إلى جدول الترتيب فإن الأمر كله يتعلق ببايرن ميونخ مثل كل عام، لقد اهدرنا الكثير من النقاط حتى من قبل فترة التوقف بفعل فيروس كورونا، بايرن دائما يتحلى بالثقة عندما يتعلق الأمر بالنقاط".

ولكن ناجلسمان أكد أنه لن يستبعد أي شيء حتى برغم التعادل، "علينا أن نقوم بواجبنا المتمثل في إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى (المؤهلة لدوري أبطال أوروبا) هذا هو هدفنا الرئيسي للموسم ، ثم لنرى ما سيحدث في النهاية".

وبالنسبة لبايرن فعليه ان ينتظر 24 ساعة قبل مواجهة مضيفه يونيون برلين أملا في حصد الفوز واستعادة فارق النقاط الأربع التي تفصله عن دورتموند في الصدارة.

وقال توماس مولر مهاجم بايرن "من خلال رؤية المشاعر والروح التي تطورت حتى من خلال التدريبات، فإن تعطشنا يظهر جليا لبطولتنا المفضلة".

ويسعى بايرن لتكرار الثلاثية التي أحرزها في 2013 حيث لازال الفريق ينافس في كأس ألمانيا التي ستختتم في تموز/يوليو بجانب مشاركته في دوري أبطال أوروبا التي لم يتحدد مصيرها بعد بالإ ضافة إلى منافسته بقوة على لقب البوندسليجا.