يوفنتوس يصفع ريال مدريد لاستعادة بوجبا من اليونايتد

اقترب اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الرحيل عن قلعة أولد ترافورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يقترب صاحب الـ27 عامًا من العودة إلى يفنتوس الإيطالي فريقه السابق.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن يوفنتوس سيضع أدريان رابيو لاعب خط وسط فريق السيدة العجوز الحالي، في صفقة تبادلية مع اليونايتد لاستعادة بوجبا، وذلك بعد رغبة مسؤولو الشياطين الحمر في التعاقد مع رابيو من أجل الوصول لاتفاق نهائي مع النادي الإنجليزي على الظفر بخدمات بوجبا مرة أخرى.

سيكون الأمر بمثابة صفعة إلى ريال

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مدريد الإسباني الذي يرغب بقوة في التعاقد مع بول بوجبا هذا الصيف، بناء على طلب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان حيث طالب مجلس إدارة الميرنجي برئاسة فلورنتينو بيريز أكثر من مرة بضرورة التعاقد مع مواطنه.

ويستهدف زيدان تدعيم صفوف ريال مدريد بعناصر مميزة هذا الصيف، لمعالجة الأداء المتذبذب للوس بلانكوس منذ الموسمين الماضيين، خاصة في الشق الهجومي حيث شهدت الفترات الأخيرة تراجع كبير في المستوى التهديفي للخط الهجومي للفريق، خاصة

منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويسعى مدرب الميرنجي إلى تدعيم خط الوسط خاصة في ظل التفكير بالتخلي عن الكرواتي لوكا مودريتش خلال الفترة المقبلة، مما يجعل بوجبا ذات أولويات كبيرة لدى زيدان، لتعويض رحيل الكرواتي.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قد كشفت في وقت سابق أن صفقة بول بوجبا هي أهم صفقات ريال مدريد هذا الصيف في رأي زين الدين زيدان، مما يدفعه إلى مواصلة الضغط على الإدارة بضرورة حسم التعاقد مع اللاعب في أقرب وقت، ولكن يبدو أن المبلغ المطلوب من قبل مانشستر يونايتد للتخلي عن بوجبا غير مناسب للملكي وهو 100 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب صاحب الـ27 عامًا والمقدر بـ17 مليون يورو سنويًا.